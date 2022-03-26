- 26 Mar 2022 - 09:04

Survivor Yarışmasında Yeni Takımlar Belli Oldu! Acun Medya Öyle Bir Toplantı Yaptı Ki… Batuhan, Nisa, Adem, Evrim… “Yok Artık!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir değişim yaşanıyor! Yeni takımlar gündeme bomba gibi düşerken; Acun Ilıcalı’nın yapmış olduğu toplantı sonrasında yarışmacıların hepsi bir araya geldi! Batuhan, Nisa, Adem ve Evrim gibi isimlerin bir takımda olacağı ise “Yok artık” dedirtti. Peki, hangi isim hangi takımda olacak?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Survivor All Star yarışmasının son bölümünde ise dokunulmazlık mücadelesi verilmişti. Kazanan takımsa Ünlülüler takımı olmuş; rakip takımdan potaya giden isimse Evrim Keklik olmuştu. Konsey öncesinde Acun Ilıcalı, takımlardaki dengesizlik yüzünden takımların karışabileceğini duyurmuştu! Şimdi ise yeni takımlar resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Mar 2022 - 09:04 Ankara- Yaşam

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