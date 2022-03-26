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26 Mar 2022 - 09:04

Survivor Yarışmasında Yeni Takımlar Belli Oldu! Acun Medya Öyle Bir Toplantı Yaptı Ki… Batuhan, Nisa, Adem, Evrim… “Yok Artık!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir değişim yaşanıyor! Yeni takımlar gündeme bomba gibi düşerken; Acun Ilıcalı’nın yapmış olduğu toplantı sonrasında yarışmacıların hepsi bir araya geldi! Batuhan, Nisa, Adem ve Evrim gibi isimlerin bir takımda olacağı ise “Yok artık” dedirtti. Peki, hangi isim hangi takımda olacak?