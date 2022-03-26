Survivor Yarışmasında Yeni Takımlar Belli Oldu! Acun Medya Öyle Bir Toplantı Yaptı Ki… Batuhan, Nisa, Adem, Evrim… “Yok Artık!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir değişim yaşanıyor! Yeni takımlar gündeme bomba gibi düşerken; Acun Ilıcalı’nın yapmış olduğu toplantı sonrasında yarışmacıların hepsi bir araya geldi! Batuhan, Nisa, Adem ve Evrim gibi isimlerin bir takımda olacağı ise “Yok artık” dedirtti. Peki, hangi isim hangi takımda olacak?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Survivor All Star yarışmasının son bölümünde ise dokunulmazlık mücadelesi verilmişti. Kazanan takımsa Ünlülüler takımı olmuş; rakip takımdan potaya giden isimse Evrim Keklik olmuştu. Konsey öncesinde Acun Ilıcalı, takımlardaki dengesizlik yüzünden takımların karışabileceğini duyurmuştu! Şimdi ise yeni takımlar resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.