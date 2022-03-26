- 26 Mar 2022 - 09:27 G: 26 Mar 2022 - 09:32

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İpli Bikinisiyle Mest Etti! Fizik Şov Yaptı; İncecik Belini Kanıtladı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Taş Gibi Hatun!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş Aleyna Kalaycıoğlu, tek bir paylaşımıyla nefesleri kesti. İpli, yeşil bir bikini giyerek gündemi sallayan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, tüm dengeleri değiştirdi. Bir bakanın bir daha baktığı Aleyna Kalaycıoğlu’na “taş gibi hatunsun” yorumları arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 döneminde fırtınalar estiren Aleyna Kalaycıoğlu yarışmadan ise dördüncü olarak ayrılmıştı. Rakiplerini eleyerek üst turlara kadar çıkmayı hak eden Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra ise Oğuzhan Koç, Çağrı Telkıvıran ve Berkay gibi isimlerle çalışmış ve bir şarkı çıkarmıştı. Hayatı komple değişen Aleyna Kalaycıoğlu’nun Dominik adasından yapmış olduğu bikinili paylaşım nefesleri kesti!

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26 Mar 2022 - 09:27 Ankara- Yaşam

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