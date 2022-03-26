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26 Mar 2022 - 09:27

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İpli Bikinisiyle Mest Etti! Fizik Şov Yaptı; İncecik Belini Kanıtladı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Taş Gibi Hatun!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş Aleyna Kalaycıoğlu, tek bir paylaşımıyla nefesleri kesti. İpli, yeşil bir bikini giyerek gündemi sallayan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, tüm dengeleri değiştirdi. Bir bakanın bir daha baktığı Aleyna Kalaycıoğlu’na “taş gibi hatunsun” yorumları arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…