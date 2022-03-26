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26 Mar 2022 - 10:48

Survivor Evrim Ünlüleri Karıştırdı! Rest Üstüne Rest; Tokat Gibi Çarpıyor! Batuhan, Adem, Sema Ne Yapacağını Şaşırdı! “Bu Kadarı da Pes”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Evrim etkisini sürdürüyor. Sosyal medyayı sallayan Evrim Keklik, ünlüler takımını resmen karıştırdı. Rest üstüne rest çeken Evrim Keklik, tüm yarışmacılara adeta tokat gibi çarptı! Batuhan, Adem ve Sema gibi birçok ismin ne yapacağını şaşırmış halde olduğu görülürken; seyircilerde “Bu kadarı da pes” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…