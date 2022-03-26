Survivor Evrim Ünlüleri Karıştırdı! Rest Üstüne Rest; Tokat Gibi Çarpıyor! Batuhan, Adem, Sema Ne Yapacağını Şaşırdı! “Bu Kadarı da Pes”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Evrim etkisini sürdürüyor. Sosyal medyayı sallayan Evrim Keklik, ünlüler takımını resmen karıştırdı. Rest üstüne rest çeken Evrim Keklik, tüm yarışmacılara adeta tokat gibi çarptı! Batuhan, Adem ve Sema gibi birçok ismin ne yapacağını şaşırmış halde olduğu görülürken; seyircilerde “Bu kadarı da pes” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık oyununu oynanan yarışmada kazanan takım Ünlüler olunca; Gönüllüler takımı Evrim Keklik’i eleme potasına göndermişti. Evrim Keklik ise buna rağmen öyle bir rest çekti ki, yer yerinden oynadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.