- 26 Mar 2022 - 11:06

Survivor Elif’in Ayrılmasının Nedeni Ortaya Çıktı! Herkes Sağlık Sorunu Olarak Biliyordu Ama Acun Ilıcalı’nın Adamı Şok Etti! Meğer...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Elif Gören, eleme dışında yarışmadan ayrılmıştı. Elif Gören’in sağlık sorunlarından dolayı yarışmayı bıraktığı açıklanmıştı ama perde arkasını Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Murat Özarı açıkladı! İşte milyonları şok eden o gerçek…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık mücadelesi verilmiş ve kazanan takım Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımından potaya çıkan isimse Evrim olmuştu. Elif’in vedasıysa milyonları derinden sarsmıştı. Peki, Elif Gören neden yarışmadan ayrıldı?

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26 Mar 2022 - 11:06 Ankara- Yaşam

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