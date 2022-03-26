Carrefoursa Market Dolar’a Elinin Tersiyle Vurdu! Zeytinyağında Devrim Başlattı; Zeytinyağı Fiyatı 59 TL, 107 TL, 109 TL Düştü! İndirim Var...
Bir süredir stok sıkıntısı yaşandığı söylentisiyle üst üste zam almaya başlayan ayçiçek yağı fiyatları, zeytinyağı ile ayçiçek yağı arasındaki makasın giderek daha da daralmaya başlamasına neden oldu. İşte Carrfoursa marketlerde yer alan güncel fiyatlar ve detaylar haberimizde..
Bir süredir stok sıkıntısı yaşandığı söylentisiyle üst üste zam almaya başlayan ayçiçek yağı fiyatları, zeytinyağı ile ayçiçek yağı arasındaki makasın giderek daha da daralmaya başlamasına neden oldu. Hem zeytinyağı hem de ayçiçek yağında indirime giden Carrefoursa marketleriyse, o makası daha da daralttı. Hafta sonuna özel görülmemiş indirimler gerçekleştiren Carrefoursa, yağ fiyatlarında tamı tamına yüzde 29 oranında bir düşüş gerçekleştirdi. Peki, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL? Carrefoursa zeytinyağı yağı fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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26 Mar 2022 - 11:04 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.