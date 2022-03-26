Carrefoursa Market Dolar’a Elinin Tersiyle Vurdu! Zeytinyağında Devrim Başlattı; Zeytinyağı Fiyatı 59 TL, 107 TL, 109 TL Düştü! İndirim Var...

Bir süredir stok sıkıntısı yaşandığı söylentisiyle üst üste zam almaya başlayan ayçiçek yağı fiyatları, zeytinyağı ile ayçiçek yağı arasındaki makasın giderek daha da daralmaya başlamasına neden oldu. Hem zeytinyağı hem de ayçiçek yağında indirime giden Carrefoursa marketleriyse, o makası daha da daralttı. Hafta sonuna özel görülmemiş indirimler gerçekleştiren Carrefoursa, yağ fiyatlarında tamı tamına yüzde 29 oranında bir düşüş gerçekleştirdi. Peki, Carrefoursa ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL? Carrefoursa zeytinyağı yağı fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…



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