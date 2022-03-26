Carrefoursa Marketten Şok İndirim! Et, Kıyma ve Tavuk Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür...
Türkiye’de her geçen gün artan et ve tavuk fiyatları vatandaşların mutfağına bu ürünlerin girmesine engel olmaya başladı. Özellikle geçtiğimiz gün Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan zam, kuyrukları azaltırken; vatandaşın et almasını da imkansız hale getirdi. Bu durumda harekete geçen Carrefoursa marketlerde et, kıyma ve tavuk fiyatlarında indirime gitti. İşte detaylar...
Türkiye’de her geçen gün artan et ve tavuk fiyatları vatandaşların mutfağına bu ürünlerin girmesine engel olmaya başladı. Özellikle geçtiğimiz gün Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan zam, kuyrukları azaltırken; vatandaşın et almasını da imkansız hale getirdi. Konuyla ilgili harekete geçen Carrefoursa marketleri ise, et ve tavuk ürünlerinde çok konuşulacak indirimlere gitti. Peki, Carrefoursa et, kıyma ve tavuk fiyatları ne kadar, kaç TL? Carrefoursa et, kıyma ve tavuk kilogram ne kadar? İşte, detaylar...
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26 Mar 2022 - 11:09 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.