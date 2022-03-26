- 26 Mar 2022 - 11:09 G: 26 Mar 2022 - 12:16

Carrefoursa Marketten Şok İndirim! Et, Kıyma ve Tavuk Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür...

Türkiye’de her geçen gün artan et ve tavuk fiyatları vatandaşların mutfağına bu ürünlerin girmesine engel olmaya başladı. Özellikle geçtiğimiz gün Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan zam, kuyrukları azaltırken; vatandaşın et almasını da imkansız hale getirdi. Bu durumda harekete geçen Carrefoursa marketlerde et, kıyma ve tavuk fiyatlarında indirime gitti. İşte detaylar...

Türkiye’de her geçen gün artan et ve tavuk fiyatları vatandaşların mutfağına bu ürünlerin girmesine engel olmaya başladı. Özellikle geçtiğimiz gün Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan zam, kuyrukları azaltırken; vatandaşın et almasını da imkansız hale getirdi. Konuyla ilgili harekete geçen Carrefoursa marketleri ise, et ve tavuk ürünlerinde çok konuşulacak indirimlere gitti. Peki, Carrefoursa et, kıyma ve tavuk fiyatları ne kadar, kaç TL? Carrefoursa et, kıyma ve tavuk kilogram ne kadar? İşte, detaylar...


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26 Mar 2022 - 11:09 - Yaşam

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