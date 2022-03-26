Migros Markette Et, Kıyma ve Tavuk Fiyatları Dibe Vurdu! Markete Akın Akın Koşuldu! Et, Kıyma, Tavuk Fiyatı 25 TL, 104 TL, 153 TL'ye Düştü!
Bir süredir yükselişi konusunda dur durak bilmeyen et ve et ürünlerine yeni zammın yolda olduğu konuşulurken; Migros, herkesi şaşırtan bir hamle gerçekleştirdi. Her hafta birbirinden iddialı indirimleri ile müşterilerinin karşısına çıkan Migros marketlerde yer alan et, kıyma ve tavuk fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...
Bir süredir yükselişi konusunda dur durak bilmeyen et ve et ürünlerine yeni zammın yolda olduğu konuşulurken; Migros, herkesi şaşırtan bir hamle gerçekleştirdi. Her hafta birbirinden iddialı indirimleri ile müşterilerinin karşısına çıkan Migros marketleri bu kez et ürünlerinde indirime gitti. Peki, Migros marketleri et, kıyma ve tavuk kaç TL, ne kadar? Migros marketleri et, kıyma ve tavuk kilogramı ne kadar? İşte, detaylar…
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26 Mar 2022 - 15:26 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.