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07 Nis 2022 - 19:16

Mahkum Dizisinin Final Senaryosu Yazıldı! Son Beş Bölüm Kararı Seyircileri Hüngür Hüngür Ağlattı! Sonuç: Hüsran, Gözyaşı, Yıkım…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’un final tarihi gündemi salladı geçti! Basına sızdırılan final tarihi, ağızların açık kalmasına neden oldu. Finalde seyirciyi bekleyen senaryo ise milyonların hüngür hüngür ağlattı! Mahkum dizisinin sonucunda elde kalan ise hüsran, gözyaşı ve yıkım oldu! Peki, Mahkum dizisinin finali ne zaman ve finalde neler olacak?