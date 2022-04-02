- 02 Nis 2022 - 12:34

Mahkum Dizisinin Final Senaryosu Yazıldı! Son Üç Bölüm Kararı Seyircileri Hüngür Hüngür Ağlattı! Sonuç: Hüsran, Gözyaşı, Yıkım…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’un final tarihi gündemi salladı geçti! Basına sızdırılan final tarihi, ağızların açık kalmasına neden oldu. Finalde seyirciyi bekleyen senaryo ise milyonların hüngür hüngür ağlattı! Mahkum dizisinin sonucunda elde kalan ise hüsran, gözyaşı ve yıkım oldu! Peki, Mahkum dizisinin finali ne zaman ve finalde neler olacak?

Başrollerinde Melike İpek Yalova, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Hayal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Mahkum dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi olan Mahkum, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla nefesleri kesmişti. Final bölümü heyecanla beklenen Mahkum dizisinin çok yakında biteceği gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Nis 2022 - 12:34 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser’in Girişi Kesinleşti! Senarist, Yönetme, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Gümbür Gümbür Geliyor! mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser’in Girişi Kesinleşti! Senarist, Yönetme, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Gümbür Gümbür Geliyor!
Teşkilat Dizisine Mete Başkan Geri Dönüyor! Bu Kez Hikayesi Bambaşka Olacak; Gözyaşlarına Boğacak! Gümbür Gümbür… mask
Teşkilat Dizisine Mete Başkan Geri Dönüyor! Bu Kez Hikayesi Bambaşka Olacak; Gözyaşlarına Boğacak! Gümbür Gümbür…
Survivor 67. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 67. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 2 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 41. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 41. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 58. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 58. Bölüm Full İzle! 2 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 46. Bölüm Full İzle? 2 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 46. Bölüm Full İzle? 2 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 621. Bölüm Full İzle! 1 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 621. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 621. Bölüm Full İzle! 1 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 621. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 1 Nisan 2022 Aziz Dizisi 20. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 1 Nisan 2022 Aziz Dizisi 20. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 66. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasın Giden İlk İsim Belli Oldu! Survivor 1 Nisan 2022 65. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 66. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Yokluk Adasın Giden İlk İsim Belli Oldu! Survivor 1 Nisan 2022 65. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Evrim İçin Acun Medya İşlemleri Başlattı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Gelen Hakaret Dolu Sözler Çileden Çıkardı! “Hoşça Kal Evrim!” mask
Survivor Evrim İçin Acun Medya İşlemleri Başlattı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Gelen Hakaret Dolu Sözler Çileden Çıkardı! “Hoşça Kal Evrim!”
Teşkilat Dizisine Mete Başkan Geri Dönüyor! Bu Kez Hikayesi Bambaşka Olacak; Gözyaşlarına Boğacak! Gümbür Gümbür… mask
Teşkilat Dizisine Mete Başkan Geri Dönüyor! Bu Kez Hikayesi Bambaşka Olacak; Gözyaşlarına Boğacak! Gümbür Gümbür…
Seren Serengil’den Şeyma Subaşı’na Tokat Gibi Sözler! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Dün Kutu Açıyordun, Bugün…” Instagram Yıkılıyor! mask
Seren Serengil’den Şeyma Subaşı’na Tokat Gibi Sözler! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Dün Kutu Açıyordun, Bugün…” Instagram Yıkılıyor!
Survivor Nisa’dan Ogeday’a Aşk İtirafı! Canlı Yayında “Sana Aşığım” Dedi; Utançtan Yerin Dibine Girdi! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Nisa’dan Ogeday’a Aşk İtirafı! Canlı Yayında “Sana Aşığım” Dedi; Utançtan Yerin Dibine Girdi! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Üzerine Yapışan Dapdar Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! İncecik Belini, Tüm Kıvrımlarını Kanıtladı! Alişan Kıskançlıktan… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Üzerine Yapışan Dapdar Kıyafetiyle Fizik Şov Yaptı! İncecik Belini, Tüm Kıvrımlarını Kanıtladı! Alişan Kıskançlıktan…
Survivor Yağmur Pılını Pırtını Topladı; Evine Gidiyor! Ortalık Çok Fena, Acun Medya’da Kriz Üstüne Kriz! Böylesi İlk Kez… mask
Survivor Yağmur Pılını Pırtını Topladı; Evine Gidiyor! Ortalık Çok Fena, Acun Medya’da Kriz Üstüne Kriz! Böylesi İlk Kez…
Alişan Resti Çekti! Cebine Akrep Koymaya Karar Verince Buse Varol Hapı Yuttu! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! mask
Alişan Resti Çekti! Cebine Akrep Koymaya Karar Verince Buse Varol Hapı Yuttu! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor!
Demet Akalın’dan El Kol Titreten Paylaşım! O İsimleri Hedef Alınca Milyonlar Ayağa Kalktı! Tepkiler Gırla Geliyor… “Bu Kadarı da Pes” mask
Demet Akalın’dan El Kol Titreten Paylaşım! O İsimleri Hedef Alınca Milyonlar Ayağa Kalktı! Tepkiler Gırla Geliyor… “Bu Kadarı da Pes”
Ayta Sözeri Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı Lerzan Mutlu İle Arasındaki Yaşlar Dikkat Çekti! Meğer… mask
Ayta Sözeri Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı Lerzan Mutlu İle Arasındaki Yaşlar Dikkat Çekti! Meğer…
Kenan Işık'ın Son Sağlık Durumu Merak Uyandırdı! Kenan Işık UYANDI Mı? Kim Milyoner Olmak İster’in Eski Sunucusu Kenan Işık'ın son sağlık durumu Nedir? mask
Kenan Işık'ın Son Sağlık Durumu Merak Uyandırdı! Kenan Işık UYANDI Mı? Kim Milyoner Olmak İster’in Eski Sunucusu Kenan Işık'ın son sağlık durumu Nedir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Evrim İçin Acun Medya İşlemleri Başlattı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Gelen Hakaret Dolu Sözler Çileden Çıkardı! “Hoşça Kal Evrim!” mask
Survivor Evrim İçin Acun Medya İşlemleri Başlattı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Gelen Hakaret Dolu Sözler Çileden Çıkardı! “Hoşça Kal Evrim!”
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser’in Girişi Kesinleşti! Senarist, Yönetme, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Gümbür Gümbür Geliyor! mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser’in Girişi Kesinleşti! Senarist, Yönetme, Kanal; Herkes Aynı Kanıda! Gümbür Gümbür Geliyor!
TMO Market ve Tarım Kredi Ortak Zamlara Meydan Okudu! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin… mask
TMO Market ve Tarım Kredi Ortak Zamlara Meydan Okudu! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin…
Sigara Fiyatlarına Yine Bir Zam Geldi! 2 Nisan Güncel Sigara Fiyatları! Marlboro, Parliament, Camel İçicilerine Kabus Gibi Haber… mask
Sigara Fiyatlarına Yine Bir Zam Geldi! 2 Nisan Güncel Sigara Fiyatları! Marlboro, Parliament, Camel İçicilerine Kabus Gibi Haber…
Çılgın Dondurmacı Dükkanı Nerede, Hangi Şehirde? Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç Aslen Nereli, Kaç Yaşında? mask
Çılgın Dondurmacı Dükkanı Nerede, Hangi Şehirde? Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç Aslen Nereli, Kaç Yaşında?
Ankara 2-3 Nisan 2022 Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları… mask
Ankara 2-3 Nisan 2022 Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status