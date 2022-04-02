Mahkum Dizisinin Final Senaryosu Yazıldı! Son Üç Bölüm Kararı Seyircileri Hüngür Hüngür Ağlattı! Sonuç: Hüsran, Gözyaşı, Yıkım…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’un final tarihi gündemi salladı geçti! Basına sızdırılan final tarihi, ağızların açık kalmasına neden oldu. Finalde seyirciyi bekleyen senaryo ise milyonların hüngür hüngür ağlattı! Mahkum dizisinin sonucunda elde kalan ise hüsran, gözyaşı ve yıkım oldu! Peki, Mahkum dizisinin finali ne zaman ve finalde neler olacak?
Başrollerinde Melike İpek Yalova, Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Hayal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Mahkum dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi olan Mahkum, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla nefesleri kesmişti. Final bölümü heyecanla beklenen Mahkum dizisinin çok yakında biteceği gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.