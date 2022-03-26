Metro Markette Et, Kıyma ve Tavuk Sucuk Fiyatları Dibe Vurdu! Markete Akın Akın Koşuldu! Et, Kıyma, Sucuk Fiyatı 15 TL, 80 TL'ye Düştü!
Şimdilerde Ramazan Bayramı öncesinde gelen Ramazan Ayı’na özel olarak hazırladığı uygun fiyatlı erzak kolileri ile vatandaşların yoğun ilgi göstermeye başladığı Metro marketleri, bu haftaki aktüel ürünleri arasına kırmızı ve beyaz et ürünlerini aldı. Sizde Metro marketlerde yer alan ve temel gıda olan et, kıyma, tavuk ve sucuk fiyortlarını merak ediyorsanız işte detaylar...
Şimdilerde Ramazan Bayramı öncesinde gelen Ramazan Ayı’na özel olarak hazırladığı uygun fiyatlı erzak kolileri ile vatandaşların yoğun ilgi göstermeye başladığı Metro marketleri, bu haftaki aktüel ürünleri arasına kırmızı ve beyaz et ürünlerini aldı. Vatandaşların yüzünü güldürecek fiyatlar ile aktüel ürünleri kataloğunu dolduran Metro marketleri; dana etinden sucuğa kadar pek çok üründe indirime gitti. Sadece stoklar ile sınırlı olan bu indirimlerin son tarihi de Metro marketleri tarafından açıklandı. Peki, Metro marketleri et, kıyma ve tavuk fiyatları ne kadar, kaç TL? Metro marketleri et, kıyma ve tavuk indirim var mı? İşte, detaylar…
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26 Mar 2022 - 15:25 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.