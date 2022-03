Metro Marketten Şok İndirim! Et, Kıyma ve Tavuk Sucuk Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür...

Şimdilerde Ramazan Bayramı öncesinde gelen Ramazan Ayı’na özel olarak hazırladığı uygun fiyatlı erzak kolileri ile vatandaşların yoğun ilgi göstermeye başladığı Metro marketleri, bu haftaki aktüel ürünleri arasına kırmızı ve beyaz et ürünlerini aldı. Vatandaşların yüzünü güldürecek fiyatlar ile aktüel ürünleri kataloğunu dolduran Metro marketleri; dana etinden sucuğa kadar pek çok üründe indirime gitti. Sadece stoklar ile sınırlı olan bu indirimlerin son tarihi de Metro marketleri tarafından açıklandı. Peki, Metro marketleri et, kıyma ve tavuk fiyatları ne kadar, kaç TL? Metro marketleri et, kıyma ve tavuk indirim var mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...