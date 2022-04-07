iPhone 8, 11, 12 Kampanyalı Fiyatları Ne Kadar? MediaMarkt Teknosa Ve Vatan Bilgisayar iPhone Telefonlara Özel İndirim Yaptı! İşte iPhone Güncel Fiyat Listesi!
Dünyanın en çok tercih edilen telefon modellerinden biri olan Apple iPhone cep telefonları, değişken dolar kuru nedeniyle Türkiye’de sürekli olarak zam alan gruplar arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta Türkiye grubundaki ürünlerine bir zam daha yapan Apple, iPhone cep telefonu fiyatlarını yükseltti. Bu yükselmeyi fırsat bilip kampanya düzenleyen MediaMarkt, Vatan Bilgisayar ve Teknosa Iphone fiyatları ve detaylar haberimizde...
Dünyanın en çok tercih edilen telefon modellerinden biri olan Apple iPhone cep telefonları, değişken dolar kuru nedeniyle Türkiye’de sürekli olarak zam alan gruplar arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta Türkiye grubundaki ürünlerine bir zam daha yapan Apple, iPhone cep telefonu fiyatlarını yükseltti. Vatandaşları cep telefonu buluşturmak için harekete geçen büyük teknoloji marketleri olan MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar ise, iPhone modellerinde Apple’ı bile kızdıracak indirimlere gitti. Peki, MediaMarkt Teknosa ve Vatan Bilgisayar iPhone telefonları ne kadar, kaç TL? iPhone 8, 11, 12 fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte hafta sonu iPhone özel fiyatlar…
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07 Nis 2022 - 19:04 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.