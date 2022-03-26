- 26 Mar 2022 - 11:22 G: 26 Mar 2022 - 11:29

MediaMarkt Teknosa Ve Vatan Bilgisayar iPhone Telefonlara Özel İndirim Yaptı! iPhone 8, 11, 12 Fiyatları Ne Kadar? İşte Hafta Sonu iPhone Özel Fiyatlar…

Dünyanın en çok tercih edilen telefon modellerinden biri olan Apple iPhone cep telefonları, değişken dolar kuru nedeniyle Türkiye’de sürekli olarak zam alan gruplar arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta Türkiye grubundaki ürünlerine bir zam daha yapan Apple, iPhone cep telefonu fiyatlarını yükseltti. Bu yükselmeyi fırsat bilip kampanya düzenleyen MediaMarkt, Vatan Bilgisayar ve Teknosa Iphone fiyatları ve detaylar haberimizde...

Dünyanın en çok tercih edilen telefon modellerinden biri olan Apple iPhone cep telefonları, değişken dolar kuru nedeniyle Türkiye’de sürekli olarak zam alan gruplar arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta Türkiye grubundaki ürünlerine bir zam daha yapan Apple, iPhone cep telefonu fiyatlarını yükseltti. Vatandaşları cep telefonu buluşturmak için harekete geçen büyük teknoloji marketleri olan MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar ise, iPhone modellerinde Apple’ı bile kızdıracak indirimlere gitti. Peki, MediaMarkt Teknosa ve Vatan Bilgisayar iPhone telefonları ne kadar, kaç TL? iPhone 8, 11, 12 fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte hafta sonu iPhone özel fiyatlar…

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26 Mar 2022 - 11:22 - Teknoloji

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