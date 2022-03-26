Yargı’nın Ceylin’i Ceketinin Altına Hiçbir Şey Giymedi! “Ne Yapıyorsunuz Avukat Hanım!” Yangınlar Az Geldi; Alev Alev Yaktı!

Yargı dizisinin başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerle paylaşan Pınar Deniz, oyunculuk yeteneklerini gösteriyor. Ceylin karakterini çok iyi bir şekilde seyirciye yansıtan Pınar Deniz, sosyal medyada yapmış olduğu cesur paylaşımlara bir yenisini ekledi! İşte merak edilen tüm detaylar..

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