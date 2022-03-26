Yargı’nın Ceylin’i Ceketinin Altına Hiçbir Şey Giymedi! “Ne Yapıyorsunuz Avukat Hanım!” Yangınlar Az Geldi; Alev Alev Yaktı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, sosyal medyayı alevler içerisinde bıraktı. Ceketinin altına iç çamaşırı giymeyen Pınar Deniz, “Ne yapıyorsunuz Avukat Hanım” yorumlarını arka arkaya geldi. Görenlere çığlık attıracak kadar cesur bir paylaşım yapan Pınar Deniz, görenleri alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yargı dizisinin başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerle paylaşan Pınar Deniz, oyunculuk yeteneklerini gösteriyor. Ceylin karakterini çok iyi bir şekilde seyirciye yansıtan Pınar Deniz, sosyal medyada yapmış olduğu cesur paylaşımlara bir yenisini ekledi! İşte merak edilen tüm detaylar..
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.