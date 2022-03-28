- 28 Mar 2022 - 14:20 G: 28 Mar 2022 - 14:50

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz'den Üstsüz Paylaşım! Ceketinin Altına Hiçbir Şey Giymedi! Alevli Pozları Görenler En Cesur Haline, Bir Daha Baktı...

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, sosyal medyayı alevler içerisinde bıraktı. Ceketinin altına iç çamaşırı giymeyen Pınar Deniz, “Ne yapıyorsunuz Avukat Hanım” yorumlarını arka arkaya geldi. Görenlere çığlık attıracak kadar cesur bir paylaşım yapan Pınar Deniz, görenleri alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yargı dizisinin başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerle paylaşan Pınar Deniz, oyunculuk yeteneklerini gösteriyor. Ceylin karakterini çok iyi bir şekilde seyirciye yansıtan Pınar Deniz, sosyal medyada yapmış olduğu cesur paylaşımlara bir yenisini ekledi! İşte merak edilen tüm detaylar..

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28 Mar 2022 - 14:20 Ankara- Yaşam

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