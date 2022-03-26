Survivor Batuhan – Yağmur Aşkına Açıklama Geldi! Sessiz Sedasız Aşk Yaşadıkları Konuşuluyordu; Perde Arkası Aralandı! Meğer İkili…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk skandalları bitmek nedir bilmiyor. Mert Öcal ve Sude Burcu aşkından hemen sonra iddialara göre Yağmur Banda ve Batuhan Karacakaya bir aşk yaşamaya başlamıştı. O iddialara adada olan Batuhan Karacakaya’dan resmen açıklama yaptı. Sessiz sedasız aşk yaşadıkları konuşulan çiftin perde arkası aralandı; meğer ikili…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü daha heyecanlı geçiyor. Kıvrak zekası, duruşu ve yakışıklılığıyla genç kızların kalbinde taht kuran Batuhan Karacakaya’nın Survivor yarışmasının Gönüllüler takımına bulunan Yağmur Banda’yla aşk yaşadığı iddia edilmişti. Şimdi ise o iddialara yanıt geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.