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26 Mar 2022 - 12:04

Survivor Batuhan – Yağmur Aşkına Açıklama Geldi! Sessiz Sedasız Aşk Yaşadıkları Konuşuluyordu; Perde Arkası Aralandı! Meğer İkili…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk skandalları bitmek nedir bilmiyor. Mert Öcal ve Sude Burcu aşkından hemen sonra iddialara göre Yağmur Banda ve Batuhan Karacakaya bir aşk yaşamaya başlamıştı. O iddialara adada olan Batuhan Karacakaya’dan resmen açıklama yaptı. Sessiz sedasız aşk yaşadıkları konuşulan çiftin perde arkası aralandı; meğer ikili…