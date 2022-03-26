Seda Sayan “59 Yaşındayım” Demedi; 18’likleri Çatlattı! Oğlundan 3 Yaş Büyük Biricik Aşkından Sonra… Açıldı Saçıldı “Yok Artık!”

Kısa bir süre önce kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Öktem’le aşk yaşadığı ortaya çıkan Seda Sayan, milyonları şok içerisinde bırakmıştı. 7. Kez dünya evine girecek olan Seda Sayan’ın aşk sarhoşu olduğu görülürken; her defasında sevgisini Çağlar Öktem’e açıkladığı da görülüyor. Mayıs ayının ilk haftası evleneceği bilinen Seda Sayan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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