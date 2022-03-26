- 26 Mar 2022 - 12:27 G: 26 Mar 2022 - 12:30

Seda Sayan “59 Yaşındayım” Demedi; 18’likleri Çatlattı! Oğlundan 3 Yaş Büyük Biricik Aşkından Sonra… Açıldı Saçıldı “Yok Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, sosyal medyayı salladı! 59 yaşındaki Seda Sayan adeta 18 yaşındaki genç kızlara taş çıkardı. Oğlu Oğulcan Engin’den üç yaş büyük isimle aşk yaşamaya başlayan Seda Sayan, dekolteli kıyafetleriyle görenlere “Yok artık” dedirtti. Peki, Seda Sayan nasıl bir paylaşımda bulundu?

Kısa bir süre önce kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Öktem’le aşk yaşadığı ortaya çıkan Seda Sayan, milyonları şok içerisinde bırakmıştı. 7. Kez dünya evine girecek olan Seda Sayan’ın aşk sarhoşu olduğu görülürken; her defasında sevgisini Çağlar Öktem’e açıkladığı da görülüyor. Mayıs ayının ilk haftası evleneceği bilinen Seda Sayan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…  

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26 Mar 2022 - 12:27 Ankara- Yaşam

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