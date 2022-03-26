Acun Medya’dan Mert Öcal’a Kovulma Şoku! Semih Öztürk’ten Sonra… Panorama Masasına Kabul Edilmedi; Yeni Adresi Şok Etti!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz günlerde elenen Mert Öcal iddialara göre Acun Medya’dan kovuldu! Kısa bir süre önce Semih Öztürk krizi yaşayan Acun Medya ekibinden olan Mert Öcal’ın Survivor Panorama masasına kabul edilmediği gündemi salladı. Kendisine yeni bir rota çizen Mert Öcal, milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından olaylı bir şekilde elenen Mert Öcal, hayranlarını büyük bir şok içerisinde bırakmıştı. Elendikten sonra Panorama masasında yeniden yer alacağı bilinirken; Mert Öcal yeni rotasını Twitter üzerinden açıkladı. Acun Medya’nın Mert Öcal’a olan yaklaşımı ise şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.