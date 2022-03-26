Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Mar 2022 - 12:47

Acun Medya’dan Mert Öcal’a Kovulma Şoku! Semih Öztürk’ten Sonra… Panorama Masasına Kabul Edilmedi; Yeni Adresi Şok Etti!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz günlerde elenen Mert Öcal iddialara göre Acun Medya’dan kovuldu! Kısa bir süre önce Semih Öztürk krizi yaşayan Acun Medya ekibinden olan Mert Öcal’ın Survivor Panorama masasına kabul edilmediği gündemi salladı. Kendisine yeni bir rota çizen Mert Öcal, milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…