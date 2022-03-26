Hande Erçel’den Hayranlarına Kahreden Haber! O Defteri Kapattı; Artık Olmayacağı Açıklandı! Rotaya Oluşturdu; Resti Çekti! Bundan Sonra…

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, kariyerinde mükemmel bir çıkış yakalamıştı. Bir anda yükselen bir yıldız haline gelen Hande Erçel, Instagram’da ise 27 milyonu aşkın takipçiye ulaşmıştı. Yeni projesi merak konusu haline gelen Hande Erçel, öyle bir karar verdi ki, her şey yerle bir oldu! İşte Hande Erçel’den hayranlarını kahreden haber!

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