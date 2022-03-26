Hande Erçel’den Hayranlarına Kahreden Haber! O Defteri Kapattı; Artık Olmayacağı Açıklandı! Rotaya Oluşturdu; Resti Çekti! Bundan Sonra…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den hayranlarını yasa sokacak haber geldi. Aldığı kararla birlikte gündemi sallayan Hande Erçel, resmen o defteri kapattı. Artık olmayacağı açıklanan Hande Erçel’in yeni rotası da ortaya çıktı. Resti çekip çıkan Hande Erçel’in bundan sonra…
FOX TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, kariyerinde mükemmel bir çıkış yakalamıştı. Bir anda yükselen bir yıldız haline gelen Hande Erçel, Instagram’da ise 27 milyonu aşkın takipçiye ulaşmıştı. Yeni projesi merak konusu haline gelen Hande Erçel, öyle bir karar verdi ki, her şey yerle bir oldu! İşte Hande Erçel’den hayranlarını kahreden haber!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.