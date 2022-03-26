Gönül Dağı Dizisinde Rıfat’ın Vedası Kesinleşti! Seyircilerde Gözyaşı Kalmayacak; Cenaze Namazı Kılındı! Senarist ve Yönetmen…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda skandal olay koptu! Hüseyin Sevimli’nin hayat verdiği Rıfat karakterinin diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düşerken; Rıfat’ın ölümüyle gözlerde yaşın kalmayacağı gündemi salladı. Cenaze namazı kılınan Rıfat için acı son yönetmen ve senarist tarafından verildi! Peki, neler oluyor?
Başrollerini Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar gibi birbirinden başarılı isimlerin paylaştığı Gönül Dağı dizisi Cumartesi akşamlarını adeta sallıyor. Her bölümde heyecanı biraz daha artıran Gönül Dağı dizisinde Rıfat karakterine hayat veren Hüseyin Sevimli’nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu haline gelmişti ki, sonunda bir cevap geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.