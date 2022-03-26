Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Mar 2022 - 15:31

Gönül Dağı Dizisinde Rıfat’ın Vedası Kesinleşti! Seyircilerde Gözyaşı Kalmayacak; Cenaze Namazı Kılındı! Senarist ve Yönetmen…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda skandal olay koptu! Hüseyin Sevimli’nin hayat verdiği Rıfat karakterinin diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düşerken; Rıfat’ın ölümüyle gözlerde yaşın kalmayacağı gündemi salladı. Cenaze namazı kılınan Rıfat için acı son yönetmen ve senarist tarafından verildi! Peki, neler oluyor?