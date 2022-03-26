- 26 Mar 2022 - 15:31

Gönül Dağı Dizisinde Rıfat’ın Vedası Kesinleşti! Seyircilerde Gözyaşı Kalmayacak; Cenaze Namazı Kılındı! Senarist ve Yönetmen…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda skandal olay koptu! Hüseyin Sevimli’nin hayat verdiği Rıfat karakterinin diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düşerken; Rıfat’ın ölümüyle gözlerde yaşın kalmayacağı gündemi salladı. Cenaze namazı kılınan Rıfat için acı son yönetmen ve senarist tarafından verildi! Peki, neler oluyor?

Başrollerini Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar gibi birbirinden başarılı isimlerin paylaştığı Gönül Dağı dizisi Cumartesi akşamlarını adeta sallıyor. Her bölümde heyecanı biraz daha artıran Gönül Dağı dizisinde Rıfat karakterine hayat veren Hüseyin Sevimli’nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu haline gelmişti ki, sonunda bir cevap geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Mar 2022 - 15:31 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Aziz Dizisinde Efnan Pier'in Yatak Odasında, Aziz İse Ölüm Döşeğinde! Tüyleri Ürperten Olaylar Seyirci Neye Uğrattığını Şaşırttı! Efnan Detayı Şok Edecek... mask
Aziz Dizisinde Efnan Pier'in Yatak Odasında, Aziz İse Ölüm Döşeğinde! Tüyleri Ürperten Olaylar Seyirci Neye Uğrattığını Şaşırttı! Efnan Detayı Şok Edecek...
Üç Kız Kardeş Dizisinde Büyük Olay! Rüçhan Hanım’ın Sonu Yürek Burktu! Mideleri Bulandırmıştı Ölümü Tir Tir Titretti! Tiksinenler Bile Ağlayacak… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Büyük Olay! Rüçhan Hanım’ın Sonu Yürek Burktu! Mideleri Bulandırmıştı Ölümü Tir Tir Titretti! Tiksinenler Bile Ağlayacak…
Mahkum Dizisinin Final Tarihi Basına Sızdırıldı! Finalde Olacaklar Seyircileri Hüngür Hüngür Ağlattı! Sonuç: Hüsran, Gözyaşı, Yıkım… mask
Mahkum Dizisinin Final Tarihi Basına Sızdırıldı! Finalde Olacaklar Seyircileri Hüngür Hüngür Ağlattı! Sonuç: Hüsran, Gözyaşı, Yıkım…
Teşkilat Dizisinde Hakkı Dayı Öldü Mü, Diziden Ayrılıyor Mu? Hakkı Dayı’sı Her Şeyi Yerle Bir Etti! Tuncer Salman Diziden Ayrılacak Mı? Sosyal Medyayı Salladı, Yıktı! mask
Teşkilat Dizisinde Hakkı Dayı Öldü Mü, Diziden Ayrılıyor Mu? Hakkı Dayı’sı Her Şeyi Yerle Bir Etti! Tuncer Salman Diziden Ayrılacak Mı? Sosyal Medyayı Salladı, Yıktı!
Teşkilat Dizisinden Seyircilere Kötü Haber Gelebilir! Senaryo Arap Saçına Döndü! Başrol Krizi Yönetmenin Elini Kolunu Bağladı! mask
Teşkilat Dizisinden Seyircilere Kötü Haber Gelebilir! Senaryo Arap Saçına Döndü! Başrol Krizi Yönetmenin Elini Kolunu Bağladı!
Teşkilat Dizisinin Başrol Oyuncusu Hazin Vedası! Her Şey Güzel Giderken, Seyirci Anlam Veremedi; Dondu Kaldılar! Herkes Başka Sanıyordu Ama… mask
Teşkilat Dizisinin Başrol Oyuncusu Hazin Vedası! Her Şey Güzel Giderken, Seyirci Anlam Veremedi; Dondu Kaldılar! Herkes Başka Sanıyordu Ama…
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat'ın Ayrılığı Yakıp Yıkacak! Rıfat Öldü mü Yaşıyor Mu? Rıfat'ın Yokluğu Milyonları Perişan Edecek... Meryem Yasta... mask
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat'ın Ayrılığı Yakıp Yıkacak! Rıfat Öldü mü Yaşıyor Mu? Rıfat'ın Yokluğu Milyonları Perişan Edecek... Meryem Yasta...
Arka Sokaklar 620. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 620. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 620. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 620. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 19. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Aziz Paydar Öldü Mü? 25 Mart 2022 Aziz Dizisi 19. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 19. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Aziz Paydar Öldü Mü? 25 Mart 2022 Aziz Dizisi 19. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 60. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 26 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 60. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 26 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Dokunulmazlığı Kazanan Takım Cehennemi Yaşattı! İç Savaş Başladı; Konseyde Kıyamet Koptu! Acun Ilıcalı Bile… mask
Survivor’da Dokunulmazlığı Kazanan Takım Cehennemi Yaşattı! İç Savaş Başladı; Konseyde Kıyamet Koptu! Acun Ilıcalı Bile…
Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Çağatay ve Yıldız’ın Yeniden Evlendiği Basına Sızdırıldı! Öyle Bir Savaş Başlayacak Ki… mask
Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Çağatay ve Yıldız’ın Yeniden Evlendiği Basına Sızdırıldı! Öyle Bir Savaş Başlayacak Ki…
Survivor Barış İçin Acun Medya Kararını Verdi! Bu Akşam Değil Ama O Tarihte Ayrılıyor! Sosyal Medya Ayaklandı! Ameliyat İçin… mask
Survivor Barış İçin Acun Medya Kararını Verdi! Bu Akşam Değil Ama O Tarihte Ayrılıyor! Sosyal Medya Ayaklandı! Ameliyat İçin…
Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çekikkol’dan Ayrılık Açıklaması! Hayranları Yıkıldı; Sözleri Ok Gibi Yüreklere Saplandı! Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çekikkol’dan Ayrılık Açıklaması! Hayranları Yıkıldı; Sözleri Ok Gibi Yüreklere Saplandı! Neler Oluyor?
Hande Erçel’den Hayranlarına Kahreden Haber! O Defteri Kapattı; Artık Olmayacağı Açıklandı! Rotaya Oluşturdu; Resti Çekti! Bundan Sonra… mask
Hande Erçel’den Hayranlarına Kahreden Haber! O Defteri Kapattı; Artık Olmayacağı Açıklandı! Rotaya Oluşturdu; Resti Çekti! Bundan Sonra…
Acun Medya’dan Mert Öcal’a Kovulma Şoku! Semih Öztürk’ten Sonra… Panorama Masasına Kabul Edilmedi; Yeni Adresi Şok Etti! mask
Acun Medya’dan Mert Öcal’a Kovulma Şoku! Semih Öztürk’ten Sonra… Panorama Masasına Kabul Edilmedi; Yeni Adresi Şok Etti!
Üç Kız Kardeş Dizisinde Büyük Olay! Rüçhan Hanım’ın Sonu Yürek Burktu! Mideleri Bulandırmıştı Ölümü Tir Tir Titretti! Tiksinenler Bile Ağlayacak… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Büyük Olay! Rüçhan Hanım’ın Sonu Yürek Burktu! Mideleri Bulandırmıştı Ölümü Tir Tir Titretti! Tiksinenler Bile Ağlayacak…
Seda Sayan “59 Yaşındayım” Demedi; 18’likleri Çatlattı! 25 Yaş Küyük Biricik Aşkından Sonra… Açıldı Saçıldı “Yok Artık!” mask
Seda Sayan “59 Yaşındayım” Demedi; 18’likleri Çatlattı! 25 Yaş Küyük Biricik Aşkından Sonra… Açıldı Saçıldı “Yok Artık!”
Survivor Birleşme Partisinin Her Bir Zerresi Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın En Büyük Sırrı Patladı; Sosyal Medya Sallandı! 2 Gün Boyunca… mask
Survivor Birleşme Partisinin Her Bir Zerresi Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın En Büyük Sırrı Patladı; Sosyal Medya Sallandı! 2 Gün Boyunca…
Survivor Batuhan – Yağmur Aşkına Açıklama Geldi! Sessiz Sedasız Aşk Yaşadıkları Konuşuluyordu; Perde Arkası Aralandı! Meğer İkili… mask
Survivor Batuhan – Yağmur Aşkına Açıklama Geldi! Sessiz Sedasız Aşk Yaşadıkları Konuşuluyordu; Perde Arkası Aralandı! Meğer İkili…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor’da Dokunulmazlığı Kazanan Takım Cehennemi Yaşattı! İç Savaş Başladı; Konseyde Kıyamet Koptu! Acun Ilıcalı Bile… mask
Survivor’da Dokunulmazlığı Kazanan Takım Cehennemi Yaşattı! İç Savaş Başladı; Konseyde Kıyamet Koptu! Acun Ilıcalı Bile…
Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Çağatay ve Yıldız’ın Yeniden Evlendiği Basına Sızdırıldı! Öyle Bir Savaş Başlayacak Ki… mask
Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Çağatay ve Yıldız’ın Yeniden Evlendiği Basına Sızdırıldı! Öyle Bir Savaş Başlayacak Ki…
Kardeşlerim’in Süsen’i Lizge Cömert Bakın Kaç Yaşında? Duyan Şaştı Kaldı... Lizge Cömert Kimdir, Nereli? Lizge Cömert’in Sevgilisi Kim? mask
Kardeşlerim’in Süsen’i Lizge Cömert Bakın Kaç Yaşında? Duyan Şaştı Kaldı... Lizge Cömert Kimdir, Nereli? Lizge Cömert’in Sevgilisi Kim?
Aziz Dizisinde Efnan Pier'in Yatak Odasında, Aziz İse Ölüm Döşeğinde! Tüyleri Ürperten Olaylar Seyirci Neye Uğrattığını Şaşırttı! Efnan Detayı Şok Edecek... mask
Aziz Dizisinde Efnan Pier'in Yatak Odasında, Aziz İse Ölüm Döşeğinde! Tüyleri Ürperten Olaylar Seyirci Neye Uğrattığını Şaşırttı! Efnan Detayı Şok Edecek...
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat’ın Vedası Kesinleşti! Seyircilerde Gözyaşı Kalmayacak; Cenaze Namazı Kılındı! Senarist ve Yönetmen… mask
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat’ın Vedası Kesinleşti! Seyircilerde Gözyaşı Kalmayacak; Cenaze Namazı Kılındı! Senarist ve Yönetmen…
Survivor Barış İçin Acun Medya Kararını Verdi! Bu Akşam Değil Ama O Tarihte Ayrılıyor! Sosyal Medya Ayaklandı! Ameliyat İçin… mask
Survivor Barış İçin Acun Medya Kararını Verdi! Bu Akşam Değil Ama O Tarihte Ayrılıyor! Sosyal Medya Ayaklandı! Ameliyat İçin…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status