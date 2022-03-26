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26 Mar 2022 - 15:32

Aziz Dizisinde Efnan Pier'in Yatak Odasında, Aziz İse Ölüm Döşeğinde! Tüyleri Ürperten Olaylar Seyirci Neye Uğrattığını Şaşırttı! Efnan Detayı Şok Edecek...

Show TV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Aziz’de tüyler ürperten bir gelişme yaşandı! Aziz’in akıbeti seyircinin yüreklerini sızlattı ve şok içerisinde bıraktı. Ekranlara gelen sahneler sonrasında binlerce seyirci, nefeslerinin kesildiğini ve yorum yapamadıklarını dile getirdi! Efnan detayı ise bir kez daha seyircilerin şaşırmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…