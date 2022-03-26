Aziz Dizisinde Efnan Pier'in Yatak Odasında, Aziz İse Ölüm Döşeğinde! Tüyleri Ürperten Olaylar Seyirci Neye Uğrattığını Şaşırttı! Efnan Detayı Şok Edecek...
Show TV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Aziz’de tüyler ürperten bir gelişme yaşandı! Aziz’in akıbeti seyircinin yüreklerini sızlattı ve şok içerisinde bıraktı. Ekranlara gelen sahneler sonrasında binlerce seyirci, nefeslerinin kesildiğini ve yorum yapamadıklarını dile getirdi! Efnan detayı ise bir kez daha seyircilerin şaşırmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Murat Yıldırım, Simay Barlas, Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan, Damla Sönmez gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Aziz dizisinin son bölümüyle birlikte seyirciler neye uğradığını şaşırdı! Cuma akşamlarının reyting rekortmeni olan Aziz dizisinde işlenen hikaye, usta oyuncular seyircileri ekranlara kilitlemeye yetiyor.
Murat Yıldırım’ın hayat verdiği Aziz karakterinin vurulmasının ardından yeniden hayata dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu ki, çıkan gerçekler şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.