- 26 Mar 2022 - 15:32 G: 26 Mar 2022 - 15:35

Aziz Dizisinde Efnan Pier'in Yatak Odasında, Aziz İse Ölüm Döşeğinde! Tüyleri Ürperten Olaylar Seyirci Neye Uğrattığını Şaşırttı! Efnan Detayı Şok Edecek...

Show TV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Aziz’de tüyler ürperten bir gelişme yaşandı! Aziz’in akıbeti seyircinin yüreklerini sızlattı ve şok içerisinde bıraktı. Ekranlara gelen sahneler sonrasında binlerce seyirci, nefeslerinin kesildiğini ve yorum yapamadıklarını dile getirdi! Efnan detayı ise bir kez daha seyircilerin şaşırmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Murat Yıldırım, Simay Barlas, Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan, Damla Sönmez gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Aziz dizisinin son bölümüyle birlikte seyirciler neye uğradığını şaşırdı! Cuma akşamlarının reyting rekortmeni olan Aziz dizisinde işlenen hikaye, usta oyuncular seyircileri ekranlara kilitlemeye yetiyor.

Murat Yıldırım’ın hayat verdiği Aziz karakterinin vurulmasının ardından yeniden hayata dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu ki, çıkan gerçekler şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Mar 2022 - 15:32 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat’ın Vedası Kesinleşti! Seyircilerde Gözyaşı Kalmayacak; Cenaze Namazı Kılındı! Senarist ve Yönetmen… mask
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat’ın Vedası Kesinleşti! Seyircilerde Gözyaşı Kalmayacak; Cenaze Namazı Kılındı! Senarist ve Yönetmen…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Büyük Olay! Rüçhan Hanım’ın Sonu Yürek Burktu! Mideleri Bulandırmıştı Ölümü Tir Tir Titretti! Tiksinenler Bile Ağlayacak… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Büyük Olay! Rüçhan Hanım’ın Sonu Yürek Burktu! Mideleri Bulandırmıştı Ölümü Tir Tir Titretti! Tiksinenler Bile Ağlayacak…
Mahkum Dizisinin Final Tarihi Basına Sızdırıldı! Finalde Olacaklar Seyircileri Hüngür Hüngür Ağlattı! Sonuç: Hüsran, Gözyaşı, Yıkım… mask
Mahkum Dizisinin Final Tarihi Basına Sızdırıldı! Finalde Olacaklar Seyircileri Hüngür Hüngür Ağlattı! Sonuç: Hüsran, Gözyaşı, Yıkım…
Teşkilat Dizisinde Hakkı Dayı Öldü Mü, Diziden Ayrılıyor Mu? Hakkı Dayı’sı Her Şeyi Yerle Bir Etti! Tuncer Salman Diziden Ayrılacak Mı? Sosyal Medyayı Salladı, Yıktı! mask
Teşkilat Dizisinde Hakkı Dayı Öldü Mü, Diziden Ayrılıyor Mu? Hakkı Dayı’sı Her Şeyi Yerle Bir Etti! Tuncer Salman Diziden Ayrılacak Mı? Sosyal Medyayı Salladı, Yıktı!
Teşkilat Dizisinden Seyircilere Kötü Haber Gelebilir! Senaryo Arap Saçına Döndü! Başrol Krizi Yönetmenin Elini Kolunu Bağladı! mask
Teşkilat Dizisinden Seyircilere Kötü Haber Gelebilir! Senaryo Arap Saçına Döndü! Başrol Krizi Yönetmenin Elini Kolunu Bağladı!
Teşkilat Dizisinin Başrol Oyuncusu Hazin Vedası! Her Şey Güzel Giderken, Seyirci Anlam Veremedi; Dondu Kaldılar! Herkes Başka Sanıyordu Ama… mask
Teşkilat Dizisinin Başrol Oyuncusu Hazin Vedası! Her Şey Güzel Giderken, Seyirci Anlam Veremedi; Dondu Kaldılar! Herkes Başka Sanıyordu Ama…
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat'ın Ayrılığı Yakıp Yıkacak! Rıfat Öldü mü Yaşıyor Mu? Rıfat'ın Yokluğu Milyonları Perişan Edecek... Meryem Yasta... mask
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat'ın Ayrılığı Yakıp Yıkacak! Rıfat Öldü mü Yaşıyor Mu? Rıfat'ın Yokluğu Milyonları Perişan Edecek... Meryem Yasta...
Arka Sokaklar 620. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 620. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 620. Bölüm Full İzle! 25 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 620. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 19. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Aziz Paydar Öldü Mü? 25 Mart 2022 Aziz Dizisi 19. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 19. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Aziz Paydar Öldü Mü? 25 Mart 2022 Aziz Dizisi 19. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 60. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 26 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 60. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 26 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Aziz Dizisinde Tüyleri Ürperten Aziz’in Akıbeti! Seyirci Neye Uğradığını Şaşırdı; Yorum Yapamaz Hale Geldi! Efnan Detayı Şok Etti! mask
Aziz Dizisinde Tüyleri Ürperten Aziz’in Akıbeti! Seyirci Neye Uğradığını Şaşırdı; Yorum Yapamaz Hale Geldi! Efnan Detayı Şok Etti!
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat’ın Vedası Kesinleşti! Seyircilerde Gözyaşı Kalmayacak; Cenaze Namazı Kılındı! Senarist ve Yönetmen… mask
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat’ın Vedası Kesinleşti! Seyircilerde Gözyaşı Kalmayacak; Cenaze Namazı Kılındı! Senarist ve Yönetmen…
Carrefoursa Markette Et, Kıyma ve Tavuk Fiyatları Dibe Vurdu! Markete Akın Akın Koşuldu! İşte Hafta Sonuna Özel Et Fiyatları... mask
Carrefoursa Markette Et, Kıyma ve Tavuk Fiyatları Dibe Vurdu! Markete Akın Akın Koşuldu! İşte Hafta Sonuna Özel Et Fiyatları...
Migros Markette Et, Kıyma ve Tavuk Fiyatları Dibe Vurdu! Markete Akın Akın Koşuldu! İşte Hafta Sonuna Özel Et Fiyatları... mask
Migros Markette Et, Kıyma ve Tavuk Fiyatları Dibe Vurdu! Markete Akın Akın Koşuldu! İşte Hafta Sonuna Özel Et Fiyatları...
Metro Markette Et, Kıyma ve Tavuk Sucuk Fiyatları Dibe Vurdu! Markete Akın Akın Koşuldu! İşte Hafta Sonuna Özel Et Fiyatları... mask
Metro Markette Et, Kıyma ve Tavuk Sucuk Fiyatları Dibe Vurdu! Markete Akın Akın Koşuldu! İşte Hafta Sonuna Özel Et Fiyatları...
Bim, Migros, A101, Şok Ve Carrefoursa Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Şok İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 64 TL, 99 TL, 119 TL'ye Düştü.. Cumartesi Pazar Tatil Dedi, Fiyatları Devirdi! mask
Bim, Migros, A101, Şok Ve Carrefoursa Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Şok İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı Fiyatı 39 TL, 64 TL, 99 TL, 119 TL'ye Düştü.. Cumartesi Pazar Tatil Dedi, Fiyatları Devirdi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status