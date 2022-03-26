- 26 Mar 2022 - 14:44 G: 26 Mar 2022 - 14:48

Survivor’da Hikmet Elendi! Hikmet Tuğsuz Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hikmet Elendi Mi?

Gönüllüler takımında yer alan Hikmet Tuğsuz’un potaya girip, girmediği ise Survivor All Star 2022 yarışmasının izleyenlerinin en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. İşte Hikmet Tuğsuz ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Haftanın ilk dokunulmazlık yarışı ile seyircisinin karşısına çıkan Survivor All Star 2022 yarışmasında eleme potası da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. uzunca bir aradan sonra dokunulmazlık ödülünü kazanan Ünlüler takımı, haftanın ilk eleme adayının Gönüllüler takımından çıkmasını sağladı. Gönüllüler takımında yer alan Hikmet Tuğsuz’un potaya girip, girmediği ise Survivor All Star 2022 yarışmasının izleyenlerinin en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. Peki, Survivor’da Hikmet elendi mi? Hikmet Tuğsuz eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Hikmet elendi mi? İşte, detaylar…

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26 Mar 2022 - 14:44 - Survivor 2022

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