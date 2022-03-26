Survivor’da Hikmet Elendi! Hikmet Tuğsuz Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hikmet Elendi Mi?
Gönüllüler takımında yer alan Hikmet Tuğsuz’un potaya girip, girmediği ise Survivor All Star 2022 yarışmasının izleyenlerinin en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. İşte Hikmet Tuğsuz ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Haftanın ilk dokunulmazlık yarışı ile seyircisinin karşısına çıkan Survivor All Star 2022 yarışmasında eleme potası da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. uzunca bir aradan sonra dokunulmazlık ödülünü kazanan Ünlüler takımı, haftanın ilk eleme adayının Gönüllüler takımından çıkmasını sağladı. Gönüllüler takımında yer alan Hikmet Tuğsuz’un potaya girip, girmediği ise Survivor All Star 2022 yarışmasının izleyenlerinin en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. Peki, Survivor’da Hikmet elendi mi? Hikmet Tuğsuz eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Hikmet elendi mi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
26 Mar 2022 - 14:44 - Survivor 2022
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.