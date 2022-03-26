- 26 Mar 2022 - 14:50 G: 26 Mar 2022 - 14:54

Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? 27 Mart 2022 Pazar SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti?

Bir çarşamba bir de pazar günleri eleme konseyi gerçekleştirmeye başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde seri elemeler dönemi ile sık sık gündeme gelir oldu. Sizde Survivor'da son olarak kimlerin elendiğini merak ediyorsanız işte detaylar...

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni Survivor All Star 2022 yarışması, haftada iki eleme konseyi gerçekleştirmeye başladığı günden bu yana adeta nefesleri tutturdu. Bir çarşamba bir de pazar günleri eleme konseyi gerçekleştirmeye başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde seri elemeler dönemi ile sık sık gündeme gelir oldu. Haftanın ilk ismini eleyen Survivor All Star 2022 yarışması, ikinci ismi içinse geri sayıma başladı. Peki, Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 27 Mart 2022 Pazar SMS sıralaması ile Survivor'da hangi isim veda etti? İşte, detaylar…


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26 Mar 2022 - 14:50 - Survivor 2022

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