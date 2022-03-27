- 27 Mar 2022 - 20:37

Survivor'da Bugün Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Hikmet Mi, Yasin Mi, Adem Mi Gitti? 27 Mart 2022 Pazar SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti?

Bir çarşamba bir de pazar günleri eleme konseyi gerçekleştirmeye başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde seri elemeler dönemi ile sık sık gündeme gelir oldu. Sizde Survivor'da son olarak kimlerin elendiğini merak ediyorsanız işte detaylar...

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni Survivor All Star 2022 yarışması, haftada iki eleme konseyi gerçekleştirmeye başladığı günden bu yana adeta nefesleri tutturdu. Bir çarşamba bir de pazar günleri eleme konseyi gerçekleştirmeye başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde seri elemeler dönemi ile sık sık gündeme gelir oldu. Haftanın ilk ismini eleyen Survivor All Star 2022 yarışması, ikinci ismi içinse geri sayıma başladı. Peki, Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 27 Mart 2022 Pazar SMS sıralaması ile Survivor'da hangi isim veda etti? İşte, detaylar…

Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Hikmet Mi, Yasin Mi, Adem Mi Gitti?

Survivor eleme Gecesi bugün ve yeni adaylarla birlikte 27 Mart Pazar akşamı eleme adayı belli olacak. Survivor iki gece eleme aday bilindiği üzere EVRİM ve Hikmet oldu. Bugün yapılacak dokunulmazlık oyunununda kaybeden takımda bir oyucu daha eleme potasına gidecek. Ayrıca SMS oyu olarak en fazla alana yarışmacı bir isim daha söyliyerek Eleme gecesine 4 yarışmacı olacak...


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

27 Mar 2022 - 20:37 - Survivor 2022

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Hikmet İstanbul'a Geri Dönüyor! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Kaderleri Değişti! Acun Ilıcalı’ya Gelen Ağır Sözler… mask
Survivor Hikmet İstanbul'a Geri Dönüyor! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki, Kaderleri Değişti! Acun Ilıcalı’ya Gelen Ağır Sözler…
Survivor Birleşme Partisi İçin Acun Ilıcalı Atağı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Twitter Ayağa Kalktı! Saatler Kaldı Ama… “Bu Kadarı da Pes” mask
Survivor Birleşme Partisi İçin Acun Ilıcalı Atağı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Twitter Ayağa Kalktı! Saatler Kaldı Ama… “Bu Kadarı da Pes”
Survivor Seda Yarışmadan Diskalifiye Mi Edildi? Seyirci Bıktı, Usandı; “Çok Şükür Kurtuluyoruz!” Tepkiler Gırla… Neler Oluyor? mask
Survivor Seda Yarışmadan Diskalifiye Mi Edildi? Seyirci Bıktı, Usandı; “Çok Şükür Kurtuluyoruz!” Tepkiler Gırla… Neler Oluyor?
Survivor’da Ünlüler Takımı Gönüllülerle Birbirine Girdi! Öyle Bir Laf Geldi Ki, Adalar Karıştı! Kavganın Fitili Ateşlendi! “Yok Artık” mask
Survivor’da Ünlüler Takımı Gönüllülerle Birbirine Girdi! Öyle Bir Laf Geldi Ki, Adalar Karıştı! Kavganın Fitili Ateşlendi! “Yok Artık”
Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Son İki Eleme Adayını Duyan Yıkıldı! Birleşmeden Önce Öyle Bir İsim Gidiyor Ki… mask
Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Son İki Eleme Adayını Duyan Yıkıldı! Birleşmeden Önce Öyle Bir İsim Gidiyor Ki…
Survivor’da Dokunulmazlığı Kazanan Takım KORKU Cehennemini Yaşattı! İç Savaş Başladı; Konseyde Kıyamet Koptu! Acun Ilıcalı Bile… mask
Survivor’da Dokunulmazlığı Kazanan Takım KORKU Cehennemini Yaşattı! İç Savaş Başladı; Konseyde Kıyamet Koptu! Acun Ilıcalı Bile…
Survivor’da Evrim Elendi! Evrim Keklik Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Evrim Elendi Mi? mask
Survivor’da Evrim Elendi! Evrim Keklik Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Evrim Elendi Mi?
Survivor’da Hikmet Elendi! Hikmet Tuğsuz Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hikmet Elendi Mi? mask
Survivor’da Hikmet Elendi! Hikmet Tuğsuz Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hikmet Elendi Mi?
Survivor Barış’ın Kazancı Şok İçerisinde Bıraktı! Ne 5 Bin, Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… Sağlığını Kenara Attı; Parayı Seçti! Tek Bir Haftada… mask
Survivor Barış’ın Kazancı Şok İçerisinde Bıraktı! Ne 5 Bin, Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… Sağlığını Kenara Attı; Parayı Seçti! Tek Bir Haftada…
Survivor 2022 All Star Birleşme Partisi Tarihi Belli Oldu! Survivor 2022 All Star Birleşme Partisi Ne Zaman? Survivor Birleşme Partisi Başvuru Nereden, Nasıl Yapılır? mask
Survivor 2022 All Star Birleşme Partisi Tarihi Belli Oldu! Survivor 2022 All Star Birleşme Partisi Ne Zaman? Survivor Birleşme Partisi Başvuru Nereden, Nasıl Yapılır?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Libidosu En Yüksek Burçlar Açıklandı! 24 Saat Libidosu Yüksek Burçların Sıralaması Sizi Çok Şaşırtacak... mask
Libidosu En Yüksek Burçlar Açıklandı! 24 Saat Libidosu Yüksek Burçların Sıralaması Sizi Çok Şaşırtacak...
Ankara'da Benzin, LPG ve Motorine’de SON İndirim! 27 Mart Benzin, LPG ve Motorine Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Ankara Fiyat Listesi... mask
Ankara'da Benzin, LPG ve Motorine’de SON İndirim! 27 Mart Benzin, LPG ve Motorine Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Ankara Fiyat Listesi...
En Pis AHI Tutan Burçlar Hangisidir? İşte Bedduasıyla Ah Eden O Burçlar... mask
En Pis AHI Tutan Burçlar Hangisidir? İşte Bedduasıyla Ah Eden O Burçlar...
Anne Tarafına Çeken Burçlar Hangisidir? Anne Tarafını Sevmiyorsanız Yandınız... mask
Anne Tarafına Çeken Burçlar Hangisidir? Anne Tarafını Sevmiyorsanız Yandınız...
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Dönüyor! Caner’in Ağzını Burnunu Kıracak; Yerden Yere Vuracak! Senariste Tepkiler Gırla… mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Dönüyor! Caner’in Ağzını Burnunu Kıracak; Yerden Yere Vuracak! Senariste Tepkiler Gırla…
Hadise Fileli Çorabı ve Minicik Elbisesiyle Yaktı Kavurdu! Nişanlısı Anında Atakta Bulundu! Alev Alev Yaktı! İncecik Bedeniyle… mask
Hadise Fileli Çorabı ve Minicik Elbisesiyle Yaktı Kavurdu! Nişanlısı Anında Atakta Bulundu! Alev Alev Yaktı! İncecik Bedeniyle…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status