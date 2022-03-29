- 29 Mar 2022 - 14:11 G: 29 Mar 2022 - 14:12

Survivor'da Bugün Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Hikmet Mi, Yasin Mi, Adem Mi Gitti? 29 Mart 2022 Salı SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti?

Bir çarşamba bir de pazar günleri eleme konseyi gerçekleştirmeye başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde seri elemeler dönemi ile sık sık gündeme gelir oldu. Sizde Survivor'da son olarak kimlerin elendiğini merak ediyorsanız işte detaylar...

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni Survivor All Star 2022 yarışması, haftada iki eleme konseyi gerçekleştirmeye başladığı günden bu yana adeta nefesleri tutturdu. Bir çarşamba bir de pazar günleri eleme konseyi gerçekleştirmeye başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde seri elemeler dönemi ile sık sık gündeme gelir oldu. Haftanın ilk ismini eleyen Survivor All Star 2022 yarışması, ikinci ismi içinse geri sayıma başladı. Peki, Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 29 Mart 2022 Salı SMS sıralaması ile Survivor'da hangi isim veda etti? İşte, detaylar…

Survivor Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Hikmet Mi, Yasin Mi, Adem Mi Gitti?

Survivor eleme Gecesi bugün ve yeni adaylarla birlikte 29 Mart Salı akşamı eleme adayı belli olacak. Survivor iki gece eleme aday bilindiği üzere EVRİM ve Hikmet oldu. Bugün yapılacak dokunulmazlık oyunununda kaybeden takımda bir oyucu daha eleme potasına gidecek. Ayrıca SMS oyu olarak en fazla alana yarışmacı bir isim daha söyliyerek Eleme gecesine 4 yarışmacı olacak...


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29 Mar 2022 - 14:11 - Survivor 2022

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Survivor'da Bugün Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Hikmet Mi, Yasin Mi, Adem Mi Gitti? 29 Mart 2022 Salı SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti? mask
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