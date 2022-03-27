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27 Mar 2022 - 13:17

Bir Zamanlar Çukurova Oyuncusundan Ayrılık Açıklaması! Hayranları Yıkıldı; Sözleri Ok Gibi Kalplere Saplandı! Neler Oluyor?

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol öyle bir açıklama yaptı ki, yer gök sallandı. Başarılı ve yakışıklı oyuncu, ayrılık iddialarına cevap verince; yürekler sızım sızım sızladı. Hayranlarını yıkan bu durum sonrasında sözler ok gibi yüreklere saplandı! İşte merak edilen tüm detaylar…