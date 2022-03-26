Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çekikkol’dan Ayrılık Açıklaması! Hayranları Yıkıldı; Sözleri Ok Gibi Yüreklere Saplandı! Neler Oluyor?
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol öyle bir açıklama yaptı ki, yer gök sallandı. Başarılı ve yakışıklı oyuncu, ayrılık iddialarına cevap verince; yürekler sızım sızım sızladı. Hayranlarını yıkan bu durum sonrasında sözler ok gibi yüreklere saplandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrollerini Hilal Altınbilek ve Furkan Palalı gibi isimlerin bulunduğu İbrahim Çelikkol, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden hemen sonra Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer almaya başlamıştı. Mehmet Kara karakteriyle adını duyuran ama daha sonra Hakan Gümüşoğlu olduğu ortaya çıkan İbrahim Çelikkol’un karakteri seyircileri şok etmişti. Şimdi ise İbrahim Çelikkol’dan ayrılık açıklaması geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.