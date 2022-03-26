- 26 Mar 2022 - 15:27 G: 26 Mar 2022 - 15:35

Survivor Barış İçin Acun Medya Kararını Verdi! Bu Akşam Değil Ama O Tarihte Ayrılıyor! Sosyal Medya Ayaklandı! Ameliyat İçin…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da heyecan artmaya devam ediyor. Barış Murat Yağcı’nın yaşamış olduğu skandal sakatlıktan sonra Acun Medya kararını resmen verdi. Bu akşam yarışmada kalacağı ortaya çıkan Barış Murat Yağcı’nın o tarihte ayrılacağı kesin belli oldu! Sosyal medyayı ayaklandıran bu bilgi, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Elif Gören’in yarışmadan sağlık sorunlarından dolayı Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı skandal soruyu Barış Murat Yağcı’ya sordu. Peki, neler oluyor?

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26 Mar 2022 - 15:27 Ankara- Yaşam

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