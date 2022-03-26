Kardeşlerim’in Süsen’i Lizge Cömert Bakın Kaç Yaşında? Duyan Şaştı Kaldı... Lizge Cömert Kimdir, Nereli? Lizge Cömert’in Sevgilisi Kim?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim içerisinde Süsen karakterini canlandıran Lizge Cömert, hayatı ve hakkındakilerle duyanları şaşkınlık içerisinde bıraktı. Özellikle de güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken oyuncunun hayatı araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim izleyicileri ekranları başına kilitlemeye devam ediyor. Öte yandan dizi içerisinde yer alan oyuncular ve onların hayatları da pek çok izleyici tarafından araştırılıyor. Dizi içerisinde Süsen karakterini canlandıran başarılı oyuncu Lizge Cömert de oldukça dikkat çekmeyi başarmış durumda. İşte Lizge Cömert hakkında merak edilen tüm detaylar…
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26 Mar 2022 - 15:50 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.