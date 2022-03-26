Kardeşlerim’in Süsen’i Lizge Cömert Bakın Kaç Yaşında? Duyan Şaştı Kaldı... Lizge Cömert Kimdir, Nereli? Lizge Cömert’in Sevgilisi Kim?

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim izleyicileri ekranları başına kilitlemeye devam ediyor. Öte yandan dizi içerisinde yer alan oyuncular ve onların hayatları da pek çok izleyici tarafından araştırılıyor. Dizi içerisinde Süsen karakterini canlandıran başarılı oyuncu Lizge Cömert de oldukça dikkat çekmeyi başarmış durumda. İşte Lizge Cömert hakkında merak edilen tüm detaylar…

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