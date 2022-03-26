- 26 Mar 2022 - 15:50 G: 26 Mar 2022 - 15:55

Kardeşlerim’in Süsen’i Lizge Cömert Bakın Kaç Yaşında? Duyan Şaştı Kaldı... Lizge Cömert Kimdir, Nereli? Lizge Cömert’in Sevgilisi Kim?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim içerisinde Süsen karakterini canlandıran Lizge Cömert, hayatı ve hakkındakilerle duyanları şaşkınlık içerisinde bıraktı. Özellikle de güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken oyuncunun hayatı araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim izleyicileri ekranları başına kilitlemeye devam ediyor. Öte yandan dizi içerisinde yer alan oyuncular ve onların hayatları da pek çok izleyici tarafından araştırılıyor. Dizi içerisinde Süsen karakterini canlandıran başarılı oyuncu Lizge Cömert de oldukça dikkat çekmeyi başarmış durumda. İşte Lizge Cömert hakkında merak edilen tüm detaylar…

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26 Mar 2022 - 15:50 - Biyografi

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Kardeşlerim’in Süsen’i Lizge Cömert Bakın Kaç Yaşında? Duyan Şaştı Kaldı... Lizge Cömert Kimdir, Nereli? Lizge Cömert’in Sevgilisi Kim? mask
Kardeşlerim’in Süsen’i Lizge Cömert Bakın Kaç Yaşında? Duyan Şaştı Kaldı... Lizge Cömert Kimdir, Nereli? Lizge Cömert’in Sevgilisi Kim?
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