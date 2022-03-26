Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Çağatay ve Yıldız’ın Yeniden Evlendiği Basına Sızdırıldı! Öyle Bir Savaş Başlayacak Ki…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Yasak Elma dizisinde Yıldız ve Çağatay’ın yeniden barışacağına dair sinyaller verilmişti ama bu kadar şeyden sonra Yıldız’ın Çağatay’ı kabul etmeyeceği düşünülmüştü ama tam tersi oldu! Yıldız aşka yenik düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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