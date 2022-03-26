Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Çağatay ve Yıldız’ın Yeniden Evlendiği Basına Sızdırıldı! Öyle Bir Savaş Başlayacak Ki…
FOX TV ekranlarını nen sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da taş üstünde taş kalmadı! Yeniden bir düğünün yaşanacağı görülürken; Yıldız ve Çağatay’ın evleneceği basına sızdırıldı! Bugüne kadar yaşanmamış bir savaşın yaşanacağı görülürken; seyircilerin ağzı açık kaldı. Yeniden barışan ve evlenme yolunda adım atan Yıldız ve Çağatay, dizi tarihine adını yazdılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Yasak Elma dizisinde Yıldız ve Çağatay’ın yeniden barışacağına dair sinyaller verilmişti ama bu kadar şeyden sonra Yıldız’ın Çağatay’ı kabul etmeyeceği düşünülmüştü ama tam tersi oldu! Yıldız aşka yenik düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.