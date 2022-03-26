Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Mar 2022 - 16:15

Survivor’da Dokunulmazlığı Kazanan Takım Cehennemi Yaşattı! İç Savaş Başladı; Konseyde Kıyamet Koptu! Acun Ilıcalı Bile…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ikinci dokunulmazlık sonunda kıyamet resmen koptu! Kazanan takım ortaya çıkarken; seyircilerde kaybeden takımın cehenneme giriş yaptığına dair yorumlarda bulundu! Konseyde sıkıntılı anların yaşanacağı görülürken; yarışmacıların yapmış olduğu açıklamaları iddialara göre Acun Ilıcalı bile beklemiyordu! Peki, neler oluyor?