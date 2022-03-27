- 27 Mar 2022 - 20:41

Survivor’da Dokunulmazlığı Kazanan Takım KORKU Cehennemini Yaşattı! İç Savaş Başladı; Konseyde Kıyamet Koptu! Acun Ilıcalı Bile…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ikinci dokunulmazlık sonunda kıyamet resmen koptu! Kazanan takım ortaya çıkarken; seyircilerde kaybeden takımın cehenneme giriş yaptığına dair yorumlarda bulundu! Konseyde sıkıntılı anların yaşanacağı görülürken; yarışmacıların yapmış olduğu açıklamaları iddialara göre Acun Ilıcalı bile beklemiyordu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık ve ödülün sahibi olan Ünlüler takımı, Gönüllüler takımını zor bir konseyin içerisine atmıştı. Konseyde oy çokluğuyla adı yazılan isimse Evrim olmuştu. Şimdi ise ikinci dokunulmazlığı kaybeden takım ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Mar 2022 - 20:41 Ankara- Yaşam

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