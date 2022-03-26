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26 Mar 2022 - 21:11

Hande Erçel Büyük Af Bekliyor! Eli Kolu Bağlandı; Kerem Bürsin’den Sonra… “Yok Artık” Perde Arkası Şok Etti! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, hayranlarını büyük bir şok içerisinde bıraktı. Eli kolu bağlanan Hande Erçel’in affedilmeyi beklediği gündeme bomba gibi düştü. Kerem Bürsin’den sonra radikal kararlar alan Hande Erçel, “Yok artık” dedirtti. Perde arkası bir kez daha aralanırken; Hande Erçel, affedilmeyi beklemesi şaşkın hale getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…