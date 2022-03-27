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27 Mar 2022 - 13:35

Camdaki Kız Dizisinin BÜYÜK Sezon Finali Açıklaması! (MUZO) Enis Arıkan Açıkladı…Tarihler Can Yaktı; Seyirci Büyük Şoka Uğradı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin sezon finali tarihi gündemi salladı. Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan, bitiş tarihini verirken; seyirciler bu kadar erken bir vedanın olacağını düşünmediğini dile getirerek; şoka uğradığını açıkladı! Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman sezon finali yapacak?