Camdaki Kız Dizisinin BÜYÜK Sezon Finali Açıklaması! (MUZO) Enis Arıkan Açıkladı…Tarihler Can Yaktı; Seyirci Büyük Şoka Uğradı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin sezon finali tarihi gündemi salladı. Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan, bitiş tarihini verirken; seyirciler bu kadar erken bir vedanın olacağını düşünmediğini dile getirerek; şoka uğradığını açıkladı! Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman sezon finali yapacak?
Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Camdaki Kız dizisinin son bölümü Adil Bey’in ölümü etrafında geçince seyirciler hüznü doruklarına kadar yaşamıştı. Adil Bey’den hemen sonra bir üzücü haber ise Enis Arıkan’dan geldi. Başarılı oyuncu, dizinin sezon finali tarihini verince ortalık karıştı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.