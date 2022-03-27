- 27 Mar 2022 - 13:35 G: 27 Mar 2022 - 13:41

Camdaki Kız Dizisinin BÜYÜK Sezon Finali Açıklaması! (MUZO) Enis Arıkan Açıkladı…Tarihler Can Yaktı; Seyirci Büyük Şoka Uğradı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin sezon finali tarihi gündemi salladı. Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan, bitiş tarihini verirken; seyirciler bu kadar erken bir vedanın olacağını düşünmediğini dile getirerek; şoka uğradığını açıkladı! Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman sezon finali yapacak?

Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Camdaki Kız dizisinin son bölümü Adil Bey’in ölümü etrafında geçince seyirciler hüznü doruklarına kadar yaşamıştı. Adil Bey’den hemen sonra bir üzücü haber ise Enis Arıkan’dan geldi. Başarılı oyuncu, dizinin sezon finali tarihini verince ortalık karıştı!

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27 Mar 2022 - 13:35 Ankara- Yaşam

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