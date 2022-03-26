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26 Mar 2022 - 17:28

Camdaki Kız Dizisinin Sezon Finali Ortaya Çıktı! Tarihler Can Yaktı; Seyirci Büyük Şoka Uğradı! Kimse Bu Kadar Erken Beklemiyordu…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin sezon finali tarihi gündemi salladı. Camdaki Kız dizisinde Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan, bitiş tarihini verirken; seyirciler bu kadar erken bir vedanın olacağını düşünmediğini dile getirerek; şoka uğradığını açıkladı! Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman sezon finali yapacak?