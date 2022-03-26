Merve Boluğur Zıvanadan Çıktı; Yırtık Çorabıyla Şok Etti! Minicik Deri Eteğiyle Nefesleri Kesti! Saç Baş Dağınık… “Kendine Gel!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, adeta zıvanadan çıktı! Yırtık külotlu çorabı ve minicik deri eteğiyle bir bakanı bir daha baktıran Merve Boluğur, iddialı tarzıyla milyonları ikiye ayırdı. Saç baş dağınık poz veren Merve Boluğur, “Kendine gel” yorumlarını aldı. Gündemi sallayan Merve Boluğur, bir kez daha fiziğinin kusursuz olduğunu kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Merve Boluğur, Acemi Cadı dizisiyle televizyon dünyasında adını duyurmuştu. Oldukça çekici bir kadın olan Boluğur, uzun bir süredir imajında ve tarzında değişiklikler yapmıştı. Şimdi ise ağızları açık bırakacak bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.