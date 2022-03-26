- 26 Mar 2022 - 18:04 G: 26 Mar 2022 - 18:21

Merve Boluğur Zıvanadan Çıktı; Yırtık Çorabıyla Şok Etti! Minicik Deri Eteğiyle Nefesleri Kesti! Saç Baş Dağınık… “Kendine Gel!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, adeta zıvanadan çıktı! Yırtık külotlu çorabı ve minicik deri eteğiyle bir bakanı bir daha baktıran Merve Boluğur, iddialı tarzıyla milyonları ikiye ayırdı. Saç baş dağınık poz veren Merve Boluğur, “Kendine gel” yorumlarını aldı. Gündemi sallayan Merve Boluğur, bir kez daha fiziğinin kusursuz olduğunu kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Merve Boluğur, Acemi Cadı dizisiyle televizyon dünyasında adını duyurmuştu. Oldukça çekici bir kadın olan Boluğur, uzun bir süredir imajında ve tarzında değişiklikler yapmıştı. Şimdi ise ağızları açık bırakacak bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Mar 2022 - 18:04 Ankara- Yaşam

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