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26 Mar 2022 - 18:28

Alişan’ın Boşanmaktan U Döndüğü Eşi Buse Varol’un Hamile Olduğu Ortaya Çıktı! Tek Bir Mesaj Her Şeyi Karıştırdı! 3. Bebek Yolda…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın boşanmaktan U döndüğü eşi Buse Varol’un hamile olduğu ortaya çıktı! Tek bir mesaj ortalığı karıştırdı; 3. Bebeğin yolda olduğu görüldü. Kısa bir süre boşanma haberleriyle çalkalanan Buse Varol ve Alişan çiftinden gelen müjdeli haber ağızları açık bıraktı. Bebek istedikleri bilinen Buse Varol ve Alişan ailesinin boşanma haberlerinden hemen sonra böyle bir müjde vermeleri şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…