Alişan’ın Boşanmaktan U Döndüğü Eşi Buse Varol’un Hamile Olduğu Ortaya Çıktı! Tek Bir Mesaj Her Şeyi Karıştırdı! 3. Bebek Yolda…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın boşanmaktan U döndüğü eşi Buse Varol’un hamile olduğu ortaya çıktı! Tek bir mesaj ortalığı karıştırdı; 3. Bebeğin yolda olduğu görüldü. Kısa bir süre boşanma haberleriyle çalkalanan Buse Varol ve Alişan çiftinden gelen müjdeli haber ağızları açık bıraktı. Bebek istedikleri bilinen Buse Varol ve Alişan ailesinin boşanma haberlerinden hemen sonra böyle bir müjde vermeleri şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce kızları Eliz’in doğum gününü yalnız kutlayan ikili boşanma haberleriyle gündeme gelmişti. İkilinin arasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli eşi Emine Erdoğan’ın düzelttiği bilinirken; ikiliden boşanma sonrası müjdeli haber geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.