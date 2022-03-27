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27 Mar 2022 - 22:57

Mavi diploma ile neler yapılabilir? Ankara’da Mavi Diploma Veren Üniversiteler Hangileridir? Mavi Diploma Nasıl Alınır ve Avantajları nelerdir?

Tüm öğrencilerin hayalini süsleyen mavi diploma için birçok detay netlik kazandı. Okullarından mezun olan öğrencilerin daha rahat iş bulmasından, yapmak istediği her şeyi yapmasına kadar alternatiflere olanak sunan mavi diploma detayları belli oldu. İşte, mavi diploma hakkında merak edilenler…