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26 Mar 2022 - 21:22

Mavi Diploma Nedir, Nasıl Alınır? Ankara’da Mavi Diploma Veren Üniversiteler Hangileridir?

Tüm öğrencilerin hayalini süsleyen mavi diploma için birçok detay netlik kazandı. Okullarından mezun olan öğrencilerin daha rahat iş bulmasından, yapmak istediği her şeyi yapmasına kadar alternatiflere olanak sunan mavi diploma detayları belli oldu. İşte, mavi diploma hakkında merak edilenler…