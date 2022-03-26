Mavi Diploma Nedir, Nasıl Alınır? Ankara’da Mavi Diploma Veren Üniversiteler Hangileridir?
Tüm öğrencilerin hayalini süsleyen mavi diploma için birçok detay netlik kazandı. Okullarından mezun olan öğrencilerin daha rahat iş bulmasından, yapmak istediği her şeyi yapmasına kadar alternatiflere olanak sunan mavi diploma detayları belli oldu. İşte, mavi diploma hakkında merak edilenler…
Mavi diploma genel olarak tüm öğrencilerin hayalini süsler. Fakat tüm lisans ya da yüksek lisans öğrencilerinin sahip olabileceği bir şey değildir. Diploma türleri arasında yer alırken en önemlisi, bir gencin hayallerinin kapısını aralayan özelliğiyle öne çıkar. Peki, nedir mavi diploma?
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26 Mar 2022 - 21:22 - Eğitim
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.