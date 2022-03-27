Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Mar 2022 - 09:04

Survivor Barış’ın Kazancı Şok İçerisinde Bıraktı! Ne 5 Bin, Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… Sağlığını Kenara Attı; Parayı Seçti! Tek Bir Haftada…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star’da yıldızını parlatan Barış’ın Survivor kazancı şok içerisinde bıraktı. Yağcı’nın ne 5 bin, ne 10 bin, ne de 20 bin aldığı iddia edildi. Sağlık sorunları yaşamasına rağmen ısrarla Survivor’da kalmak istemesi ise parayı seçtiğine dair yorumlara neden oldu. Peki, Barış Murat Yağcı ne kadar kazanıyor?