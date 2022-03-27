- 27 Mar 2022 - 09:04

Survivor Barış’ın Kazancı Şok İçerisinde Bıraktı! Ne 5 Bin, Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… Sağlığını Kenara Attı; Parayı Seçti! Tek Bir Haftada…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star’da yıldızını parlatan Barış’ın Survivor kazancı şok içerisinde bıraktı. Yağcı’nın ne 5 bin, ne 10 bin, ne de 20 bin aldığı iddia edildi. Sağlık sorunları yaşamasına rağmen ısrarla Survivor’da kalmak istemesi ise parayı seçtiğine dair yorumlara neden oldu. Peki, Barış Murat Yağcı ne kadar kazanıyor?

Acun Ilıcalı, yayınlanan son bölümde Barış Murat Yağcı’nın tam tamına 3 hafta boyunca yürüyemeyeceğini dile getirdi. Ilıcalı, “Senin durumunun geleceğinde bir belirsizlik var. Şimdi bunları değerlendirsek... İstersen ayrılabilirsin. Devam da edebilirsin. Ya da gelecek haftalarda bırakabilirsin. Survivor'da parkurlarda koşamayacak olman durumda yarışmaya devam edemezsin” sözlerini dile getirmişti. Barış Murat Yağcı ise sağlığını kenara atarak şok içerisinde bırakan bir karara vardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Mar 2022 - 09:04 Ankara- Yaşam

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