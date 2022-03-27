- 27 Mar 2022 - 09:25 G: 27 Mar 2022 - 09:32

Alişan Bebek Haberini Alınca Soluğu Kuyumcuda Aldı! Buse Varol’a Kafa Kadar… Ne 30 Bin, Ne 40 Bin! Serveti Döktü; Çıktı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol çifti milyonları şok içerisinde bıraktı. Buse Varol’un canlı yayında bebek haberini veren Alişan, sosyal medyayı salladı! Buse Varol’a kafa kadar tektaş alan Alişan iddialara göre hem bebek için hem de 3. Çocukları için şok bir hediye aldı! Servetini kuyumcuya döküp çıkan Alişan, ağızları açık bıraktı! Meğer ne 30 bin, ne 40 bin lira ödenmiş…

Kısa bir süre önce boşanmanın arifesinden dönen çift el ele tutuşarak, “Biz hep bahardık” sözlerini dile getirdi. Sosyal medyayı sallayan bu durum sonrasında çiftin eski mutlu günlerine döndüğü görülmüştü. Şimdi ise Buse Varol’a alınan hediye ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar..

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27 Mar 2022 - 09:25 Ankara- Yaşam

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