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27 Mar 2022 - 09:46

Hande Erçel Minicik Şortuyla Bacak Şov Yaptı! Beğeni Butonu Çöktü; “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! “Bu Kadarı da Pes”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, yine fiziğiyle sosyal medyayı salladı. 27 milyonu aşkın takipçilerine özel olarak yapmış olduğu paylaşımla minicik bir şort giyerek; bacak şov yapan güzel oyuncu adeta beğeni butonunu çökertti. Arka arkaya “Ateşli” yorumlar alan Hande Erçel, “Bu kadarı da pes” dedirtti. İşte Hande Erçel’den gelen o paylaşım…