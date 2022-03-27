- 27 Mar 2022 - 09:46

Hande Erçel Minicik Şortuyla Bacak Şov Yaptı! Beğeni Butonu Çöktü; “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! “Bu Kadarı da Pes”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, yine fiziğiyle sosyal medyayı salladı. 27 milyonu aşkın takipçilerine özel olarak yapmış olduğu paylaşımla minicik bir şort giyerek; bacak şov yapan güzel oyuncu adeta beğeni butonunu çökertti. Arka arkaya “Ateşli” yorumlar alan Hande Erçel, “Bu kadarı da pes” dedirtti. İşte Hande Erçel’den gelen o paylaşım…

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle adını tüm dünyaya duyuran Hande Erçel, akıllara kazınmıştı. Kariyer basamaklarını üçer beşer çıkan Erçel, sosyal medya hesabından ise hem güzelliğine hem de yaptığı işlere yer veriyor. Son paylaşımıyla hayranlarını alev alev yakan güzel isim, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte güzel oyuncu Hande Erçel’in mini şortlu paylaşımı…

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27 Mar 2022 - 09:46 Ankara- Yaşam

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