- 27 Mar 2022 - 10:04 G: 27 Mar 2022 - 10:06

Gönül Dağı Dizisinde Meryem Yön Değiştirdi! Yönetmen Rıfat Hakkında Öyle Bir Karar Verdi Ki… Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nın son bölümü seyircilerin yürekleri yaktı. Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin’in diziden ayrıldığı görüldü. Senaryo gereği kasabadan ayrılan Meryem arkasında ise Rıfat’ı bıraktı. Yönetmen Rıfat hakkında öyle bir karar verdi ki, gözyaşları sel oldu! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Cumartesi gecesine damgasını buran Gönül Dağı dizisinde Rıfat ve Meryem’in sonu ise yüreklere bıçak gibi saplandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Mar 2022 - 10:04 Ankara- Yaşam

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