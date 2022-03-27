Gönül Dağı'nın Nankör Meryem'i Yeni Sonunu Yazdı! Yönetmen O Oyuncu Hakkında Kararını Verdi… Rıfat İçin Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nın son bölümü seyircilerin yürekleri yaktı. Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin’in diziden ayrıldığı görüldü. Senaryo gereği kasabadan ayrılan Meryem arkasında ise Rıfat’ı bıraktı. Yönetmen Rıfat hakkında öyle bir karar verdi ki, gözyaşları sel oldu! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Cumartesi gecesine damgasını buran Gönül Dağı dizisinde Rıfat ve Meryem’in sonu ise yüreklere bıçak gibi saplandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.