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27 Mar 2022 - 22:52

Gönül Dağı'nın Nankör Meryem'i Yeni Sonunu Yazdı! Yönetmen O Oyuncu Hakkında Kararını Verdi… Rıfat İçin Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nın son bölümü seyircilerin yürekleri yaktı. Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin’in diziden ayrıldığı görüldü. Senaryo gereği kasabadan ayrılan Meryem arkasında ise Rıfat’ı bıraktı. Yönetmen Rıfat hakkında öyle bir karar verdi ki, gözyaşları sel oldu! Peki, neler oluyor?