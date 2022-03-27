- 27 Mar 2022 - 16:07

Müge Anlı’ya Arif Verimli Şoku! Açıklamaları Herkesi Şaşırttı... Olayın Perde Arkasını Araladı! Öyle Gerçekleri İfşa Etti Ki… “Müge Beni Sevseydi…” Meğer Müge Anlı…

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’ten geçtiğimiz yıllarda ayrılan Arif Verimli büyük şoku yaşattı! Perde arkasını aralayan Arif Verimli yaşadıklarını tek tek açıkladı! Arif Verimli, “Müge Anlı beni sevseydi...” sözleriyle başladığı sözleriyle ortalığı yakıp yıktı! Meğer Müge Anlı…

Programda ele aldığı cinayetler, kayıplar, kaçırılmalar ve aile sorunlarıyla gündemi sallayan Müge Anlı ile Tatlı Sert, gündeme düşüyor. Olayların çözülmesi için ekibi ve programda bulunan Şevki Sözen ile Rahmi Özkan’dan yardımlar alan Müge Anlı’nın programından ayrılan Arif Verimli, çok kırgın olduğunu her seferinde dile getirmişti. Şimdi ise perde arkasını ilk kez araladı! Peki, Arif Verimli neler dedi?

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27 Mar 2022 - 16:07 Ankara- Yaşam

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