Müge Anlı'ya Arif Verimli'den Şok Eden Darbe! Programı İfşa Etti, Olayların Perde Arkasını Araladı! Ağır Sözleri Şaşkınlık Yarattı…
ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’ten geçtiğimiz yıllarda ayrılan Arif Verimli büyük şoku yaşattı! Perde arkasını aralayan Arif Verimli yaşadıklarını tek tek açıkladı! Arif Verimli, “Müge Anlı beni sevseydi...” sözleriyle başladığı sözleriyle ortalığı yakıp yıktı! Meğer Müge Anlı…
Programda ele aldığı cinayetler, kayıplar, kaçırılmalar ve aile sorunlarıyla gündemi sallayan Müge Anlı ile Tatlı Sert, gündeme düşüyor. Olayların çözülmesi için ekibi ve programda bulunan Şevki Sözen ile Rahmi Özkan’dan yardımlar alan Müge Anlı’nın programından ayrılan Arif Verimli, çok kırgın olduğunu her seferinde dile getirmişti. Şimdi ise perde arkasını ilk kez araladı! Peki, Arif Verimli neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.