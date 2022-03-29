- 29 Mar 2022 - 12:06 G: 29 Mar 2022 - 13:09

Müge Anlı'ya Arif Verimli'den Şok Eden Darbe! Programı İfşa Etti, Olayların Perde Arkasını Araladı! Ağır Sözleri Şaşkınlık Yarattı…

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’ten geçtiğimiz yıllarda ayrılan Arif Verimli büyük şoku yaşattı! Perde arkasını aralayan Arif Verimli yaşadıklarını tek tek açıkladı! Arif Verimli, “Müge Anlı beni sevseydi...” sözleriyle başladığı sözleriyle ortalığı yakıp yıktı! Meğer Müge Anlı…

Programda ele aldığı cinayetler, kayıplar, kaçırılmalar ve aile sorunlarıyla gündemi sallayan Müge Anlı ile Tatlı Sert, gündeme düşüyor. Olayların çözülmesi için ekibi ve programda bulunan Şevki Sözen ile Rahmi Özkan’dan yardımlar alan Müge Anlı’nın programından ayrılan Arif Verimli, çok kırgın olduğunu her seferinde dile getirmişti. Şimdi ise perde arkasını ilk kez araladı! Peki, Arif Verimli neler dedi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

29 Mar 2022 - 12:06 Ankara- Yaşam

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı’da Survivor Yasin Detayı Şok Etti! Katil Zanlısı “Yasin” Çıktı, Ama Hangi Yasin? Az Kalsın Anlam Karmaşıklığından Başı Yanıyordu… mask
Müge Anlı’da Survivor Yasin Detayı Şok Etti! Katil Zanlısı “Yasin” Çıktı, Ama Hangi Yasin? Az Kalsın Anlam Karmaşıklığından Başı Yanıyordu…
Müge Anlı’nın Ekibinden Şok Haber Geldi! Müge Anlı İle Tatlı Sert’in Demir Başıydı; Programdan Ayrılıyor Mu? Son Paylaşım El Kol… mask
Müge Anlı’nın Ekibinden Şok Haber Geldi! Müge Anlı İle Tatlı Sert’in Demir Başıydı; Programdan Ayrılıyor Mu? Son Paylaşım El Kol…
Müge Anlı'yı Türkiye Sanal Linç Yağmuruna Tuttu! "Aldatmaya Teşvik" O Kocaya Öyle Şeyler Söyledi ki; Hiç Yakıştırılmadı! "Oldu mu Müge?" mask
Müge Anlı'yı Türkiye Sanal Linç Yağmuruna Tuttu! "Aldatmaya Teşvik" O Kocaya Öyle Şeyler Söyledi ki; Hiç Yakıştırılmadı! "Oldu mu Müge?"
Müge Anlı'ya Darbe Üstüne Darbe! Yine Kardeşinden, Kardeş Dediğinden! Yine Delirtecek Şekilde! "Meğer Yıllarca Kuyusu Kazılmış" Her Şey Bitti, Açığa Çıktı! mask
Müge Anlı'ya Darbe Üstüne Darbe! Yine Kardeşinden, Kardeş Dediğinden! Yine Delirtecek Şekilde! "Meğer Yıllarca Kuyusu Kazılmış" Her Şey Bitti, Açığa Çıktı!
Müge Anlı’da Şok Eden Olay! Damadıyla Aşk Açıklaması Olay Yarattı! Seyirci Şaştı Kaldı! mask
Müge Anlı’da Şok Eden Olay! Damadıyla Aşk Açıklaması Olay Yarattı! Seyirci Şaştı Kaldı!
Müge Anlı’dan Kahreden Acı Haber Geldi! 17 Yaşındaki Zavallı Çocuk… Yürekler Yandı Tutuştu; Sözleri Dengeleri Değiştirdi! mask
Müge Anlı’dan Kahreden Acı Haber Geldi! 17 Yaşındaki Zavallı Çocuk… Yürekler Yandı Tutuştu; Sözleri Dengeleri Değiştirdi!
Müge Anlı 3 Mart 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 3 Mart 2022 Salı ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 3 Mart 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 3 Mart 2022 Salı ATV Canlı İzle!
Müge Anlı’dan Zirveden Fizik Şov! Acun Ilıcalı’ya Kafa Tutunca Ortalık Karıştı! Fitliğini Kanıtladı! Onu Kimse Böyle Görmemişti… mask
Müge Anlı’dan Zirveden Fizik Şov! Acun Ilıcalı’ya Kafa Tutunca Ortalık Karıştı! Fitliğini Kanıtladı! Onu Kimse Böyle Görmemişti…
Müge Anlı'da Evlat Cinayeti! Anne itirafta bulundu, Herkesin Nutku Tutuldu, Midesi Bulandı! Ayhan Gülep Kimdir, Nasıl Öldü? mask
Müge Anlı'da Evlat Cinayeti! Anne itirafta bulundu, Herkesin Nutku Tutuldu, Midesi Bulandı! Ayhan Gülep Kimdir, Nasıl Öldü?
Müge Anlı’nın Aşk Hikayesi Ortaya Çıktı! Programda Ortalığı İnleten Müge Anlı’nın Aşk Hayatı Merak Konusu Oldu! Meğer… mask
Müge Anlı’nın Aşk Hikayesi Ortaya Çıktı! Programda Ortalığı İnleten Müge Anlı’nın Aşk Hayatı Merak Konusu Oldu! Meğer…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan’ın Eşi Buse Varol Düşük Mü Yaptı? Üçüncü Çocuk Haberi Milyonları Havalara Uçurmuştu; Yürekler Sızladı! Alişan İlk Açıklamayı Yapmıştı… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Düşük Mü Yaptı? Üçüncü Çocuk Haberi Milyonları Havalara Uçurmuştu; Yürekler Sızladı! Alişan İlk Açıklamayı Yapmıştı…
Ata Demirer’in Fit Halini Görenler Şaştı Kaldı! Kimse Gözlerine İnanmak İstemiyor Ama Öyle Bir Değişime Girdi Ki… “Resmen Evrim!” mask
Ata Demirer’in Fit Halini Görenler Şaştı Kaldı! Kimse Gözlerine İnanmak İstemiyor Ama Öyle Bir Değişime Girdi Ki… “Resmen Evrim!”
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin Hayatını Kaybetti! Seyircileri Tir Tir Titretecek FİNAL! Son Nefesini O İsim Yüzünden Veriyor! Tüyler Ürperiyor… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin Hayatını Kaybetti! Seyircileri Tir Tir Titretecek FİNAL! Son Nefesini O İsim Yüzünden Veriyor! Tüyler Ürperiyor…
Survivor Nisa’dan “Büyük Saygısızlık!” Eski Sevgilisine Öyle Bir Şey Yaptı Ki; Tavrı Çılgına Çevirdi! “Yazıklar Olsun” Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa’dan “Büyük Saygısızlık!” Eski Sevgilisine Öyle Bir Şey Yaptı Ki; Tavrı Çılgına Çevirdi! “Yazıklar Olsun” Neler Oluyor?
Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Kim Milyoner Olmak İster’in Eski Sunucusu Kenan Işık'ın son sağlık durumu Nedir? mask
Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Kim Milyoner Olmak İster’in Eski Sunucusu Kenan Işık'ın son sağlık durumu Nedir?
Masumlar Apartmanı Dizisi Final Yapıyor! Son Sahne Her Şeyi Bir Etti; Tüyler Ürperdi! Bile İsteye Ölüme Terk Edince… “Bu Kadarı da Fazla!” mask
Masumlar Apartmanı Dizisi Final Yapıyor! Son Sahne Her Şeyi Bir Etti; Tüyler Ürperdi! Bile İsteye Ölüme Terk Edince… “Bu Kadarı da Fazla!”
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… Adı Nankör Kalmıştı; Son Durum Şok Etti! Tehdit Mesajları Arka Arkaya… mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… Adı Nankör Kalmıştı; Son Durum Şok Etti! Tehdit Mesajları Arka Arkaya…
Sadakatsiz Dizisinden Derin Ayrılıyor! Finali Görmeden Veda Edecek; Yeni Projesi Ortalığı Karıştırdı! “Hoşça Kal Derin! Kurtulduk Senden!” mask
Sadakatsiz Dizisinden Derin Ayrılıyor! Finali Görmeden Veda Edecek; Yeni Projesi Ortalığı Karıştırdı! “Hoşça Kal Derin! Kurtulduk Senden!”
Survivor’da Skandal Kız İsteme Töreni! Ogeday Dizlerinin Üzerine Çöküp… Seyirci Şok İçerisinde Kaldı; Altın Miktarı Bile Ayarlandı! mask
Survivor’da Skandal Kız İsteme Töreni! Ogeday Dizlerinin Üzerine Çöküp… Seyirci Şok İçerisinde Kaldı; Altın Miktarı Bile Ayarlandı!
Survivor Sude’den Mert Öcal’a Skandal Gönderme! Resmen İlişkiyi Milyonların Önünde Bitirdi! Yerden Yere Vurdu… “Yok Artık” mask
Survivor Sude’den Mert Öcal’a Skandal Gönderme! Resmen İlişkiyi Milyonların Önünde Bitirdi! Yerden Yere Vurdu… “Yok Artık”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Alişan’ın Eşi Buse Varol Düşük Mü Yaptı? Üçüncü Çocuk Haberi Milyonları Havalara Uçurmuştu; Yürekler Sızladı! Alişan İlk Açıklamayı Yapmıştı… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Düşük Mü Yaptı? Üçüncü Çocuk Haberi Milyonları Havalara Uçurmuştu; Yürekler Sızladı! Alişan İlk Açıklamayı Yapmıştı…
Akaryakıt Fiyatları Dibe Çakıldı! Benzin ve Motorine 12 lira KDV ve ÖTV indirimi Şok Etti! Benzin, Motorin ve LPG Fiyat Listesi Değişişiyor... mask
Akaryakıt Fiyatları Dibe Çakıldı! Benzin ve Motorine 12 lira KDV ve ÖTV indirimi Şok Etti! Benzin, Motorin ve LPG Fiyat Listesi Değişişiyor...
Kara Tahta Sosyal Medyayı Tir Tir Titretti! Herkes Furkan Andıç’ı Merak Ederken Her Şey Tek Tek Netleşti! Bakın Kimler Var Kimler… mask
Kara Tahta Sosyal Medyayı Tir Tir Titretti! Herkes Furkan Andıç’ı Merak Ederken Her Şey Tek Tek Netleşti! Bakın Kimler Var Kimler…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Yaman Demir Yeniden Dönüyor! Züleyha Hüngür Hüngür Ağlayacak! Yapımcı Kararını Verdi; Yönetmen İmzayı… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Yaman Demir Yeniden Dönüyor! Züleyha Hüngür Hüngür Ağlayacak! Yapımcı Kararını Verdi; Yönetmen İmzayı…
En Cazibeli Ve Çekici Kadın Burçları Açıklandı! O Burçlar Yakıp, Kavuruyor… mask
En Cazibeli Ve Çekici Kadın Burçları Açıklandı! O Burçlar Yakıp, Kavuruyor…
Sezgileri En Güçlü Burç Hangisi? İşte Altıncı Hissi En Kuvvetli O Burçlar… mask
Sezgileri En Güçlü Burç Hangisi? İşte Altıncı Hissi En Kuvvetli O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status