- 28 Mar 2022 - 12:08 G: 28 Mar 2022 - 12:10

Müge Anlı'ya Arif Verimli'den Şok Eden Sözler! Açıklamaları Herkesi Şaşkına Çevirdi! Ayrılışının Perde Arkasını Araladı! Öyle Gerçekleri İfşa Etti Ki…

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’ten geçtiğimiz yıllarda ayrılan Arif Verimli büyük şoku yaşattı! Perde arkasını aralayan Arif Verimli yaşadıklarını tek tek açıkladı! Arif Verimli, “Müge Anlı beni sevseydi...” sözleriyle başladığı sözleriyle ortalığı yakıp yıktı! Meğer Müge Anlı…

Programda ele aldığı cinayetler, kayıplar, kaçırılmalar ve aile sorunlarıyla gündemi sallayan Müge Anlı ile Tatlı Sert, gündeme düşüyor. Olayların çözülmesi için ekibi ve programda bulunan Şevki Sözen ile Rahmi Özkan’dan yardımlar alan Müge Anlı’nın programından ayrılan Arif Verimli, çok kırgın olduğunu her seferinde dile getirmişti. Şimdi ise perde arkasını ilk kez araladı! Peki, Arif Verimli neler dedi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

28 Mar 2022 - 12:08 Ankara- Yaşam

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı’da Survivor Yasin Detayı Şok Etti! Katil Zanlısı “Yasin” Çıktı, Ama Hangi Yasin? Az Kalsın Anlam Karmaşıklığından Başı Yanıyordu… mask
Müge Anlı’da Survivor Yasin Detayı Şok Etti! Katil Zanlısı “Yasin” Çıktı, Ama Hangi Yasin? Az Kalsın Anlam Karmaşıklığından Başı Yanıyordu…
Müge Anlı’nın Ekibinden Şok Haber Geldi! Müge Anlı İle Tatlı Sert’in Demir Başıydı; Programdan Ayrılıyor Mu? Son Paylaşım El Kol… mask
Müge Anlı’nın Ekibinden Şok Haber Geldi! Müge Anlı İle Tatlı Sert’in Demir Başıydı; Programdan Ayrılıyor Mu? Son Paylaşım El Kol…
Müge Anlı'yı Türkiye Sanal Linç Yağmuruna Tuttu! "Aldatmaya Teşvik" O Kocaya Öyle Şeyler Söyledi ki; Hiç Yakıştırılmadı! "Oldu mu Müge?" mask
Müge Anlı'yı Türkiye Sanal Linç Yağmuruna Tuttu! "Aldatmaya Teşvik" O Kocaya Öyle Şeyler Söyledi ki; Hiç Yakıştırılmadı! "Oldu mu Müge?"
Müge Anlı'ya Darbe Üstüne Darbe! Yine Kardeşinden, Kardeş Dediğinden! Yine Delirtecek Şekilde! "Meğer Yıllarca Kuyusu Kazılmış" Her Şey Bitti, Açığa Çıktı! mask
Müge Anlı'ya Darbe Üstüne Darbe! Yine Kardeşinden, Kardeş Dediğinden! Yine Delirtecek Şekilde! "Meğer Yıllarca Kuyusu Kazılmış" Her Şey Bitti, Açığa Çıktı!
Müge Anlı’da Şok Eden Olay! Damadıyla Aşk Açıklaması Olay Yarattı! Seyirci Şaştı Kaldı! mask
Müge Anlı’da Şok Eden Olay! Damadıyla Aşk Açıklaması Olay Yarattı! Seyirci Şaştı Kaldı!
Müge Anlı’dan Kahreden Acı Haber Geldi! 17 Yaşındaki Zavallı Çocuk… Yürekler Yandı Tutuştu; Sözleri Dengeleri Değiştirdi! mask
Müge Anlı’dan Kahreden Acı Haber Geldi! 17 Yaşındaki Zavallı Çocuk… Yürekler Yandı Tutuştu; Sözleri Dengeleri Değiştirdi!
Müge Anlı 3 Mart 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 3 Mart 2022 Salı ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 3 Mart 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 3 Mart 2022 Salı ATV Canlı İzle!
Müge Anlı’dan Zirveden Fizik Şov! Acun Ilıcalı’ya Kafa Tutunca Ortalık Karıştı! Fitliğini Kanıtladı! Onu Kimse Böyle Görmemişti… mask
Müge Anlı’dan Zirveden Fizik Şov! Acun Ilıcalı’ya Kafa Tutunca Ortalık Karıştı! Fitliğini Kanıtladı! Onu Kimse Böyle Görmemişti…
Müge Anlı'da Evlat Cinayeti! Anne itirafta bulundu, Herkesin Nutku Tutuldu, Midesi Bulandı! Ayhan Gülep Kimdir, Nasıl Öldü? mask
Müge Anlı'da Evlat Cinayeti! Anne itirafta bulundu, Herkesin Nutku Tutuldu, Midesi Bulandı! Ayhan Gülep Kimdir, Nasıl Öldü?
Müge Anlı’nın Aşk Hikayesi Ortaya Çıktı! Programda Ortalığı İnleten Müge Anlı’nın Aşk Hayatı Merak Konusu Oldu! Meğer… mask
Müge Anlı’nın Aşk Hikayesi Ortaya Çıktı! Programda Ortalığı İnleten Müge Anlı’nın Aşk Hayatı Merak Konusu Oldu! Meğer…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Konuşanlar'da Büyük Rezillik! Hasan Can Kaya Bile Şoktan Şoka Girdi, O İzleyici Milyonları Titretti! 2 Gün Önce Vefat Eden Eniştesi... mask
Konuşanlar'da Büyük Rezillik! Hasan Can Kaya Bile Şoktan Şoka Girdi, O İzleyici Milyonları Titretti! 2 Gün Önce Vefat Eden Eniştesi...
Merve Boluğur Sütyenini Çıkartıp Bir Kenara Attı! "Bu Kadar da Olmaz" Deniliyordu Oldu! Açıklamaları Daha da Şaşırttı... mask
Merve Boluğur Sütyenini Çıkartıp Bir Kenara Attı! "Bu Kadar da Olmaz" Deniliyordu Oldu! Açıklamaları Daha da Şaşırttı...
Yasak Elma'nın Yıldızı Eda Ece ve Aslı Enver Resmen Yakıp Yıkacak! Hande Erçel, Fahriye Evcen Delirecek! Böyle Bir Proje Yok... Kıskançlık! mask
Yasak Elma'nın Yıldızı Eda Ece ve Aslı Enver Resmen Yakıp Yıkacak! Hande Erçel, Fahriye Evcen Delirecek! Böyle Bir Proje Yok... Kıskançlık!
Survivor Birleşme Partisinin Her Bir Zerresi Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın En Büyük Sırrı Patladı; Sosyal Medya Sallandı! 2 Gün Boyunca… mask
Survivor Birleşme Partisinin Her Bir Zerresi Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın En Büyük Sırrı Patladı; Sosyal Medya Sallandı! 2 Gün Boyunca…
Gönül Dağı'nın Nankör Meryem'i Yeni Sonunu Yazdı! Yönetmen O Oyuncu Hakkında Kararını Verdi… Rıfat İçin Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı'nın Nankör Meryem'i Yeni Sonunu Yazdı! Yönetmen O Oyuncu Hakkında Kararını Verdi… Rıfat İçin Gözyaşları Sel Oldu Aktı! Neler Oluyor?
Merve Boluğur Paylaşımı Şok Etti! Tulumunun Fermuarını Açınca +18 Uyarısında Bulundu! Bundan Sonra Murat Dalkılıç Bile Kurtaramaz! mask
Merve Boluğur Paylaşımı Şok Etti! Tulumunun Fermuarını Açınca +18 Uyarısında Bulundu! Bundan Sonra Murat Dalkılıç Bile Kurtaramaz!
Gönül Dağı Dizisinden Rıfat Değil Ama O İsim Ayrılıyor! Zırıl Zırıl Ağlatacak; Seyirci Donup Kalacak! Bu Kez Rıfat’tan Daha Beter! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinden Rıfat Değil Ama O İsim Ayrılıyor! Zırıl Zırıl Ağlatacak; Seyirci Donup Kalacak! Bu Kez Rıfat’tan Daha Beter! Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Dönüyor! Caner’in Ağzını Burnunu Kıracak; Yerden Yere Vuracak! Senariste Tepkiler Gırla… mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Dönüyor! Caner’in Ağzını Burnunu Kıracak; Yerden Yere Vuracak! Senariste Tepkiler Gırla…
Hadise Fileli Çorabı ve Minicik Elbisesiyle Yaktı Kavurdu! Nişanlısı Anında Atakta Bulundu! Alev Alev Yaktı! İncecik Bedeniyle… mask
Hadise Fileli Çorabı ve Minicik Elbisesiyle Yaktı Kavurdu! Nişanlısı Anında Atakta Bulundu! Alev Alev Yaktı! İncecik Bedeniyle…
Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Kim Milyoner Olmak İster’in Eski Sunucusu Kenan Işık'ın son sağlık durumu Nedir? mask
Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Kim Milyoner Olmak İster’in Eski Sunucusu Kenan Işık'ın son sağlık durumu Nedir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Üç Kuruş Sağ Gösterip Sol Vurdu, Milyonlar İnanamadı! Show TV Fişini Çekmiş, Bir Kenara Atmıştı! Meğer Gerçekler... İşte Üç Kuruş Dizisi ve Akıbeti! mask
Üç Kuruş Sağ Gösterip Sol Vurdu, Milyonlar İnanamadı! Show TV Fişini Çekmiş, Bir Kenara Atmıştı! Meğer Gerçekler... İşte Üç Kuruş Dizisi ve Akıbeti!
Zamanla Aşık Olacağınız Burçlar Hangisidir? İşte Yavaş Yavaş Aşık Eden O Burçlar… mask
Zamanla Aşık Olacağınız Burçlar Hangisidir? İşte Yavaş Yavaş Aşık Eden O Burçlar…
Evlilikte En Lider Burçlar Hangisidir? İşte Evde Haberi Olmadan Kuş Uçurtmayan O Burçlar… mask
Evlilikte En Lider Burçlar Hangisidir? İşte Evde Haberi Olmadan Kuş Uçurtmayan O Burçlar…
Ankara'da ev kiraları 2 kat arttı! Eski Kiracılar Zor Durumda! Ankara'da Ev Kiraları Ne Kadar Oldu 2022... mask
Ankara'da ev kiraları 2 kat arttı! Eski Kiracılar Zor Durumda! Ankara'da Ev Kiraları Ne Kadar Oldu 2022...
Fantezi Gücü Kuvvetli Burçlar Hangisidir? İşte Hayal Gücü İle Dağları Delen O Burçlar… mask
Fantezi Gücü Kuvvetli Burçlar Hangisidir? İşte Hayal Gücü İle Dağları Delen O Burçlar…
Konuşanlar'da Büyük Rezillik! Hasan Can Kaya Bile Şoktan Şoka Girdi, O İzleyici Milyonları Titretti! 2 Gün Önce Vefat Eden Eniştesi... mask
Konuşanlar'da Büyük Rezillik! Hasan Can Kaya Bile Şoktan Şoka Girdi, O İzleyici Milyonları Titretti! 2 Gün Önce Vefat Eden Eniştesi...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status