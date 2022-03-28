Müge Anlı'ya Arif Verimli'den Şok Eden Sözler! Açıklamaları Herkesi Şaşkına Çevirdi! Ayrılışının Perde Arkasını Araladı! Öyle Gerçekleri İfşa Etti Ki…

Programda ele aldığı cinayetler, kayıplar, kaçırılmalar ve aile sorunlarıyla gündemi sallayan Müge Anlı ile Tatlı Sert, gündeme düşüyor. Olayların çözülmesi için ekibi ve programda bulunan Şevki Sözen ile Rahmi Özkan’dan yardımlar alan Müge Anlı’nın programından ayrılan Arif Verimli, çok kırgın olduğunu her seferinde dile getirmişti. Şimdi ise perde arkasını ilk kez araladı! Peki, Arif Verimli neler dedi?

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