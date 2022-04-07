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07 Nis 2022 - 15:24

Alişan’ın Eşi Buse Varol Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Linç Üzerine Linç Yiyor! “Edep Be!” Minicik, Leoparlı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, kan ter içerisinde bıraktı. Giydiği kıyafetle tepkileri toplayan Buse Varol, linç üzerine linç yedi! Birçok kişi ise Buse Varol’a “Edep be” yorumlarında bulundu. Hem minicik hem de çekicilik katan leopar desenli kıyafetiyle akılları başlardan alan Buse Varol, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…