Alişan’ın Eşi Buse Varol Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Linç Üzerine Linç Yiyor! “Edep Be!” Minicik, Leoparlı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, kan ter içerisinde bıraktı. Giydiği kıyafetle tepkileri toplayan Buse Varol, linç üzerine linç yedi! Birçok kişi ise Buse Varol’a “Edep be” yorumlarında bulundu. Hem minicik hem de çekicilik katan leopar desenli kıyafetiyle akılları başlardan alan Buse Varol, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre Buse Varol ve Alişan’ın boşanacakları konuşulmuştu. İkili el ele görüntülenerek aralarında hiçbir şeyin olmadığını; gayet mutlu olduklarını göstermişlerdi. İkilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın devreye girerek boşanmaktan vazgeçtiği gündeme gelince sevenleri derin bir nefes almıştı. Şimdi ise Alişan’ın biricik aşkı Buse Varol’dan minili paylaşımlar geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.