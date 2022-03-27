Survivor’da BARIŞ Elendi! Barış Murat Yağcı Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da BARIŞ Elendi Mi?
Survivor All Star 2022 yarışmasında dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren isimler şok etkisi oluşturmaya devam ediyor. Bir yandan da Survivor All Star 2022’nin elenen ismi görenleri şaşkına çevirdi. Elenen isim Barış Murat Yağcı mı oldu diye merak ediyorsanız işte detaylar…
TV8 ekranlarının en heyecanlı, dünyanın en zor yarışması olan Survivor All Star, eleme potasına giren ve elenen yarışmacılarıyla herkesi şaşkına çevirmeye devam ediyor.
Birleşme partisine gidecek kişi sayısının belli olmasından dolayı her hafta ikişer eleme meydana gelirken, yapılan ada konseyleri geceye damga vurmayı başarıyor. Her yarışma sonunda merak edilen eleme potasına giren kişi resmen şok etkisi yaratıyor. Peki, Barış Murat Yağcı eleme potasına girdi mi? SMS sıralamasıyla Barış elendi mi?
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27 Mar 2022 - 20:56 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.