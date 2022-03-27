- 27 Mar 2022 - 20:56

Survivor’da BARIŞ Elendi! Barış Murat Yağcı Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da BARIŞ Elendi Mi?

Survivor All Star 2022 yarışmasında dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren isimler şok etkisi oluşturmaya devam ediyor. Bir yandan da Survivor All Star 2022’nin elenen ismi görenleri şaşkına çevirdi. Elenen isim Barış Murat Yağcı mı oldu diye merak ediyorsanız işte detaylar…

TV8 ekranlarının en heyecanlı, dünyanın en zor yarışması olan Survivor All Star, eleme potasına giren ve elenen yarışmacılarıyla herkesi şaşkına çevirmeye devam ediyor.

Birleşme partisine gidecek kişi sayısının belli olmasından dolayı her hafta ikişer eleme meydana gelirken, yapılan ada konseyleri geceye damga vurmayı başarıyor. Her yarışma sonunda merak edilen eleme potasına giren kişi resmen şok etkisi yaratıyor. Peki, Barış Murat Yağcı eleme potasına girdi mi? SMS sıralamasıyla Barış elendi mi?

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27 Mar 2022 - 20:56 - Biyografi

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