Survivor’da BARIŞ Elendi! Barış Murat Yağcı Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da BARIŞ Elendi Mi?

TV8 ekranlarının en heyecanlı, dünyanın en zor yarışması olan Survivor All Star, eleme potasına giren ve elenen yarışmacılarıyla herkesi şaşkına çevirmeye devam ediyor.

Birleşme partisine gidecek kişi sayısının belli olmasından dolayı her hafta ikişer eleme meydana gelirken, yapılan ada konseyleri geceye damga vurmayı başarıyor. Her yarışma sonunda merak edilen eleme potasına giren kişi resmen şok etkisi yaratıyor. Peki, Barış Murat Yağcı eleme potasına girdi mi? SMS sıralamasıyla Barış elendi mi?

Devamı Diğer Sayfada!