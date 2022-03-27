Survivor Yarışmasından BÜYÜK Eleme İfşa Oldu! Son İki Eleme Adayının İsmini Duyanlar Yıkıldı! Birleşmeden Önce Öyle Bir İsim Gidiyor Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ifşalar bitmek nedir bilmiyor. Birleşme partisi öncesinde yapılan elemeyle birlikte yarışmaya veda eden isim ortaya çıktı. Son iki eleme adayı da ortaya çıkınca seyirciler büyük şoku resmen yaşadı. Birleşme partisi öncesinde öyle bir isim vedası duyuruldu ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kemik kadroya ulaşan Ünlüler takımı, Gönüllüler takımının mağlup olmasına neden olmuştu. Yeni bölümde bir dokunulmazlık oyunu daha oynanacaktı ve kazanan takımın açıklanmasının ardından eleme potasında olan bir yarışmacı hayallerine veda etmek zorunda kalacaktı. Şimdi ise yeni bölümde elenen isim ortaya çıktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.