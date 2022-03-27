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27 Mar 2022 - 20:41

Survivor Yarışmasından BÜYÜK Eleme İfşa Oldu! Son İki Eleme Adayının İsmini Duyanlar Yıkıldı! Birleşmeden Önce Öyle Bir İsim Gidiyor Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ifşalar bitmek nedir bilmiyor. Birleşme partisi öncesinde yapılan elemeyle birlikte yarışmaya veda eden isim ortaya çıktı. Son iki eleme adayı da ortaya çıkınca seyirciler büyük şoku resmen yaşadı. Birleşme partisi öncesinde öyle bir isim vedası duyuruldu ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Peki, neler oluyor?